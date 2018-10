Einen Tag nachdem Griechenland die erste Anbaulizenz erteilte.

Vorgestern erst hat die Regierung in Griechenland, nach einer zuvor getätigten Ankündigung in naher Zukunft auch den Einsatz von Medizinalhanf zu erlauben, einem ersten Unternehmen die Lizenz zum Anbauen erteilt. ICC International Cannabis darf sich fortan glücklich schätzen, am benötigten wirtschaftlichen Aufschwung des Landes mitzuwirken, den sich Griechenland durch diesen Schritt erhofft. Gleich ein ganzes Landpaket im Norden wird für Forschung, Anbau und Vertrieb von ICC International Cannabis genutzt werden, damit genügend Produktionskapazitäten entstehen, welche es erlauben, sich auch auf den Export ins europäische Ausland konzentrieren zu können. Beliefern könnte das Unternehmen sodann künftig bis zu 35000 Apotheken mit draußen gewachsenem Outdoorgras, da bereits ein Vertriebsnetz in 16 verschiedenen Ländern besteht.

Falls zu diesen Partnerländern auch Litauen gehört, könnten dort schon ab Mai 2019 erste Lieferungen für die ersten Medizinalhanfpatienten benötigt werden, da nur einen Tag nach dem Startschuss in Griechenland nun auch die Regierung Litauens den Bürgern den Zugang zu legaler Cannabismedizin per Gesetz garantieren möchte. Gestern winkte das Parlament den benötigten Gesetzesentwurf mit 90 zu null Gegenstimmen durch (drei Enthaltungen gab es wohl), der nun nur noch von Präsidentin Dalia Grybauskaite unterzeichnet werden muss. Ärzte erhalten voraussichtlich ab Mai die Möglichkeit, ihren Patienten bei Bedarf das medizinische Marihuana zu verschreiben, was von dafür verantwortlichen Abgeordneten als historische Entscheidung gewertet wird: „Es gibt nun die Sicherheit, dass Kranke stets die bestmögliche Behandlung erhalten“, sagte Mykolas Majauskas, der den mit überwältigender Mehrheit akzeptierten Gesetzesvorschlag einst ins Parlament einbrachte.

Litauen erlaubt Medizinalhanf!