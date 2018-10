Cannabis bei Frankfurter Jugendlichen aus der Mode

Studie belegt Rückgang des Drogenkonsums bei Halbwüchsigen in der Mainmetropole

Seit 2002 lässt das Drogenreferat der Stadt Frankfurt am Main den Drogenkonsum und das Freizeitverhalten von Jugendlichen untersuchen. Für die aktuelle repräsentative Studie des „Centre for Drug Research“ der Frankfurter Goethe-Universität wurden von November 2017 bis März diesen Jahres 1.589 Schülerinnen und Schüler per elektronischem Fragebogen ohne Anwesenheit der Lehrer befragt. Der diesjährige Bericht des „Monitoring System Drogentrends“ (MoSYD) bestätigt nun den Trend der vergangenen Jahre, dass der Drogenkonsum bei den 15- bis 18-Jährigen rückläufig ist. Offenbar gilt das Kiffen und Saufen unter Frankfurter Jugendlichen nicht mehr als cool. Auch der Griff zur Zigarette gelingt dem Nachwuchs immer später und seltener.

Laut der gestern vorgestellten Studie ist das Alter beim Erstkonsum von Cannabis in den letzten 15 Jahren von 14,5 auf 15,3 Jahre gestiegen. Bei Alkohol liegt das Einstiegsalter bei durchschnittlich 14 Jahren, 2002 lag es noch bei 12,8 Jahren. 17 Prozent der Befragten gaben an, noch nie mit Alkohol, Cannabis oder anderen psychoaktiven Substanzen Erfahrung gemacht zu haben (2002: 4 Prozent). Auch was den bewussten Verzicht auf den Konsum von illegalen Drogen, Tabak und Alkohol betrifft, zeigt das Zahlenwerk der Studie eine drastische Veränderung: 40 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, in den letzten 30 Tagen abstinent geblieben zu sein; vor 15 Jahren waren es nur 26 Prozent.

Der meist angegebene Grund für die Abstinenz war „fehlendes Interesse“. 48 Prozent der Befragten verzichten deshalb auf Cannabis, 51 Prozent auf Alkohol und 57 Prozent auf Tabak. 20 Prozent der Jugendlichen entsagen dem Alkohol aus religiösen Gründen. Aus Angst vor Gesundheitsschäden verzichten 24 Prozent auf Tabak, 15 Prozent auf Cannabis und 11 Prozent auf Alkohol.

Wer den Konsum von Alkohol, Tabak und Cannabis nicht scheut, bevorzugt das Trinken: Für 20 Prozent der Frankfurter Jugend ist Alkohol die Lieblingsdroge. Einzig dieser Wert ist in den letzten drei Jahren gestiegen. Immer unbeliebter wird dagegen das Tabakrauchen: Nur noch für fünf Prozent der Jugendlichen ist der Glimmstängel die erste Wahl. Abwärts geht es in der Beliebtheitsskala auch mit Cannabis, das nur noch sieben Prozent als Lieblingsdroge benennen. 2014 waren es noch elf Prozent.

Der Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) spricht von „erfreulichen Ergebnissen“. Die Erwartung, dass der Cannabiskonsum nach mehrjähriger Zunahme den Zenit überschritten habe, habe sich bestätigt. Wieso und weshalb sich dieser Trend abzeichnet, lässt sich nach den Worten der Leiterin des Drogenreferats, Regina Ernst, nicht ohne weiteres erklären. Allein auf Präventionsarbeit könne diese Entwicklung nicht zurückgeführt werden. „Prävention allein kann es nicht richten“, sagte Ernst. Wohl aber könne sie einen wichtigen Beitrag leisten. „Ohne Prävention hätten wir sicher eine andere Studie.“ Zugleich wies die Leiterin des Drogenreferats darauf hin, dass noch immer 14 Prozent der Jugendlichen legale und illegale Substanzen „riskant“ oder „intensiv“ konsumierten.

Stefan Majer zeigt sich zufrieden mit den überraschenden Ergebnissen der etwa 32.000 Euro teuren Studie: „Cannabis wird weiter aus der Tabuzone geholt, und Alkohol wird so selten konsumiert, wie nie zuvor.“