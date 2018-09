Mehr Verhaftungen aufgrund von Cannabisbesitz als wegen Gewaltverbrechen in den USA

Trotz zehn Bundesstaaten mit legalem Zugang zu Weed.

Nur weil sich in den USA in den meisten Teilen eine medizinische Versorgung mit Cannabis etablierte und in zehn Bundesstaaten Marihuana zu Genusszwecken an Erwachsene verkauft werden darf, sind die Vereinigten Staaten noch nicht mit dem Krieg gegen Weed beim Ende angelangt. Neuste Erhebungen des FBI beweisen, dass eine regelrechte Kifferhatz noch weiterhin betrieben wird, die zu mehr Verhaftungen aufgrund von Cannabisbesitz als wegen Gewaltverbrechen führte.

Ähnlich wie in Deutschland zeigen die Zahlen der Verhaftungen gewöhnlicher Marihuanakonsumenten auch in Amerika die unfairen und kontraproduktiven Methoden der gemeinen Prohibition auf. NORML berichtet von den im zweiten Jahr rapide gestiegenen Festnahmen mit Bezug zu Cannabisdelikten, welche trotz der Legalität von Marihuana in aktuell zehn Bundesstaaten noch im Jahr 2017 aufgezeichnet wurden. Dabei sollen laut veröffentlichter FBI Kriminalstatistik ganze 659,700 Verhaftungen aufgrund mit Hanf in Verbindung stehender Vergehen stattgefunden haben, wobei sich kapp 91 Prozent der durchgeführten Strafverfolgungen auf den gewöhnlichen Konsum bezogen. Im Gegensatz zu diesen Zahlen stehen dabei die Festnahmen von Gewaltverbrechern, deren Gesamtsumme sich mit 518,617 Verhaftungen ganze 21 Prozent unter derer der amerikanischen Kiffer befindet. In der Vergangenheit sanken die Strafverfolgungen gegenüber der konsumierenden Bevölkerung knapp eine Dekade lang, doch ausgerechnet in Zeiten, in denen die Legalisierung von Cannabis in zehn Bundesstaaten Realität wurde, ist ein Wachstum auf dieser Ebene zwei Jahre hintereinander festzustellen. Obwohl also wesentlich weniger Menschen in den USA einen Gesetzesbruch beim Gebrauch von Cannabisprodukten begehen, wurde eine höhere Erfolgsquote bei der Polizei erreicht, was eindeutige Hinweise auf die Prioritätensetzung gibt.

„Die Aktionen der Gesetzeshüter laufen gegenteilig zu der gesellschaftlichen Einstellung sowie der grundlegenden Moral“, sagt Justin Strekal von NORML zu den erschreckenden Ergebnissen. „In Zeiten, in denen zwanzig Prozent der Bevölkerung in Staaten lebt, die legalisierten oder zumindest gewisse Sicherheiten für den medizinischen Einsatz bieten, ist es für die Gesetzgeber Zeit, diese sinnlose und brutale Prohibition zu beenden, die ansonsten nur weitere Leben zerstört.“

Der Kollege Don Murphy vom Marijuana Policy Project hat ähnliche Hinweise zu der Situation parat: „In Zeiten, in denen wir über 100 Tote durch Opioidüberdosen täglich verzeichnen müssen, ist es äußerst dämlich, die begrenzt vorhandenen Ressourcen unserer Einsatzkräfte auf eine Droge zu konzentrieren, die wortwörtlich niemanden umbringen kann.“

Alle 48 Sekunden findet laut FBI eine Verhaftung aufgrund von Cannabis in den Vereinigten Staaten statt.