Cannabisplantage in Bozen entdeckt. Die Plantage fiel durch lautes Rumoren und Metallgeräusche auf. Dies berichtet rainenews.it.

In der Amedeo-Avogadro-Straße wurde die Polizei durch einen Anwohner gerufen. Der Grund dafür waren lautes Rumoren und Metallgeräusche. Ein Mann öffnete und meinte, er arbeite lediglich mit einem Freund. Die Polizei kaufte ihm dies nicht ab, da sie starken Cannabisgeruch bemerkten. Bei der genauen Kontrolle fiel den Polizeibeamten eine versteckte Growbox auf. In dieser wurden über 70 Cannabispflanzen mit Lampen und Filteranlagen entdeckt. Ebenfalls wurde eine Feinwaage und Verpackungsmaterial entdeckt. Dabei lagen kleine Mengen an Haschisch.

Die Polizeibeamten stießen dabei auf einen weiteren Mann, der versucht hatte, sich der Kontrolle der Beamten zu entziehen. Der Besitzer ist ein 42-jähriger Bozner, dieser wurde von der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Cannabispflanzen wurden beschlagnahmt.

Ein Beitrag von Simon Hanf