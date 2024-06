Marylands Gouverneur will 100.000 Menschen begnadigen, die wegen des Besitzes oder Konsums von Marihuana verurteilt wurden.

Cannabis wurde vergangenes Jahr im US-Bundesstaat Maryland legalisiert. Es sitzen allerdings immer noch Menschen deswegen im Gefängnis. Ebenfalls erschwert ein Eintrag im Strafregister die Suche nach einer Wohnung sowie einer Arbeitsstelle. Der Gouverneur möchte dementsprechend mehr als 100.000 Menschen begnadigen. Dies berichtet n-tv.

Wes Moore, der Demokrat und erste schwarze Gouverneur des Bundesstaats, sprach von der Korrektur “einer große Anzahl historischer Fehler”. Laut ihm sind immer noch viele Menschen auf Grund dieser Delikte benachteiligt. Ebenfalls gehören viele Betroffene ethnischen Minderheiten an. Der Generalstaatsanwalt von Maryland, Anthony Brown, meinte, die Aufhebung der Verurteilungen wirke sich “unverhältnismäßig, aber im positiven Sinne” auf die schwarze Bevölkerung aus. Laut Angaben der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) werden Schwarze in den USA mehr als dreimal so häufig wegen des Besitzes von Marihuana verhaftet wie Weiße.

Ein Beitrag von Simon Hanf