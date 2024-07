Bild: su/Archiv

Bußgeldkatalog in Niedersachsen weiterhin unklar. Wann der Bußgeldkatalog für falsches Kiffen in Kraft tritt, ist unklar.

Welche Strafen genau gelten werden, wird laut einem Ministeriumssprecher am Freitag in Hannover noch besprochen. Dies berichtet die Zeit. Ordnungsbehörden in den Kommunen und die Polizei hätten jederzeit die Möglichkeit, verhältnismäßige Bußgelder zu verhängen, sagte eine Regierungssprecherin. Die Sprecherin betonte dabei: “Wir haben keinen rechtsfreien Raum.” Carina Hermann, parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Landtagsfraktion fordert drakonische Strafen. “Bei Verstößen sollten hohe Strafen von bis zu mehreren tausend Euro möglich sein. Bevor Niedersachsen zum Anziehungspunkt für Cannabis-Freunde wird, muss die Landesregierung schnellstmöglich einen klaren Rechtsrahmen schaffen”, gab sie zum besten. Die Absurdität, einen Menschen, der 199 Meter entfernt von einer Schule kifft, mit mehreren Tausend Euro Strafe zu bestrafen, ist ihr nicht bewusst. An dieser Stelle ist jedwede Mühe vergebens, diesen Dogmatismus aufzuklären. Zum Vergleich, wenn man mit 80km/h an einer Schule vorbeirasen und dabei das Leben von Kindern riskiert, sind laut Bußgeldkatalog 428,50€ fällig.



Der Bußgeldkatalog in Bayern bestraft Kiffer, die nicht richtig kiffen, sehr hart. Andere Bundesländer gehen deutlich bedachter vor und überlegen sich, welche Strafen wirklich angemessen sind.