Bayern will CSC-Anträge “sehr genau” prüfen. Bayern stellt sich weiter quer gegen jeden Sinn und Verstand.

Bild: su/Archiv

Ab dem 1. Juli dürfen in Deutschland offiziell Cannabis Social Clubs ihre Türen öffnen. Dies gilt im gesamten Bundesgebiet. Bayern stellt sich jedoch quer und will die Anträge “sehr genau” also pedantisch prüfen. Dies berichtet Merkur.de.

Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) meint: Der Start am 1. Juli ist nur der Anfang. Die Prüfungen sollen in Oberschleißheim und Erlangen beginnen. Allerdings kann es noch einige Zeit dauern, bis dort tatsächlich angebaut werden darf. „Unser Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger und vor allem junge Menschen vor den schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen von Cannabis zu schützen. Deswegen haben wir die Weichen für ein strenges und auf Prävention ausgerichtetes Erlaubnisverfahren für die Anbauvereinigungen gestellt. Bayern ist gut vorbereitet für die nächste vom Bund vorgesehene Phase der umstrittenen Legalisierung“, lässt Gerlach verlauten. Der Plan lautet also, weiter gegen die bösen Kiffer vorzugehen und virtue signaling zu betreiben.

Bayern und die Waffenbesitzer

Das Genehmigungsverfahren in Bayern ist „auf Prävention ausgerichtet“, unterstrich Gerlach. Zum Verfahren gehören „auch Vor-Ort-Begehungen in Zusammenarbeit mit der Polizei und Anhörungen der betroffenen Kommunen“. Ebenfalls sind jedes Quartal Überprüfungen angeordnet, bei Bedarf auch öfter. Hier kann man nicht verstehen, dass in Bayern “Waffenbehörden nun das waffenrechtliche Bedürfnis einheitlich alle fünf Jahre überprüfen.” Also Waffenbesitzer alle fünf Jahre überprüfen, CSCs alle drei Monate. Weitergehend heißt es auf der Website der Bayerischen Staatsregierung: “„Die Zahl der nachzuweisenden Schießtage hat sich auf vier beziehungsweise sechs Tage pro Jahr deutlich reduziert“, sagte Herrmann [Innenminister Bayern CSU]. Zudem reiche nach zehn Jahren Waffenbesitz eine Bestätigung über die Mitgliedschaft im Schießsportverein aus. Herrmann: „Für diese Regelung war die bewährte bayerische Vollzugspraxis Vorbild. Sie soll langjährige Vereinsmitglieder entlasten, die dem Schießsport bereits über viele Jahre ihre Treue bewiesen haben, aber im Alter nicht mehr ganz so oft zum Schießstand fahren.“ Wie das zusammenpasst, ist unerklärlich.

In Bayern rechnet man mit 160 bis 200 Anträgen für CSCs im ersten Jahr der Legalisierung. Es bleibt zu hoffen, dass es die friedlichen Cannabiskonsumenten in Bayern doch nicht so schwer haben werden, wie die bayerische Gesundheitsministerin verlauten lässt. Dass Cannabiskonsumenten es deutlich schwerer haben als Waffenbesitzer zeigt, wie ungewöhnlich Bayern den Fokus auf einzelne Sicherheitsbereiche gelegt hat.

Ein Beitrag von Simon Hanf