Polizei fordert Machtwort der EU gegen die Cannabis-Teilfreigabe

Deutsche Polizeigewerkschaft (DPoIG) erwägt Beschwerde bei der EU-Kommission wegen der vielen Cannabis-Kontrollen

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPoIG) ist die zweitgrößte Berufsvertretung der Ordnungshüter hinter der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und bekennt sich vorbehaltlos zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Doch im Gegensatz zu ihren GdP-Kollegen fühlen sich die Polizeibeamten der DPoIG dazu berufen, die Deutschen mit noch mehr Law-and-Order zu beglücken.

Die Liste der Forderungen ist lang: Unter anderem verlangte der Vorsitzende Rainer Wendt (67) im Oktober 2015 in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“, die deutsch-österreichische Grenze mit einem 800 Kilometer langen Zaun zu sichern, um der Flüchtlingskrise Herr zu werden.

Derartige Forderungen stoßen in jenen Kreisen auf offene Ohren, die es mit der Demokratie nicht so genau nehmen und noch mehr Polizeistaat herbeisehnen. Wen wundert es also, dass Rainer Wendt und seine Organisation auch gegen die Teil-Entkriminalisierung der Cannabis-Konsumenten wettern. Nun will man sogar so weit gehen, die Ampelregierung wegen eines Täuschungsversuchs bei der Europäischen Union zu verpetzen.

Der Bildzeitung gab DPoIG-Chef Wendt zu Protokoll: „Wir werden uns wegen des Cannabis-Gesetzes an die Europäische Kommission wenden. Sie muss ein strenges Auge auf die Legalisierung in Deutschland haben und die Bundesregierung notfalls auffordern, das Gesetz zurückzunehmen. Denn die Bundesregierung täuschte die EU-Kommission, indem sie strenge Kontrollen versprochen hatte.“

Und genau das könne die Polizei seiner Ansicht nach nicht leisten. Die angekündigten strengen Kiffer-Kontrollen seien in der Realität nicht umsetzbar, da der Polizei das Personal dazu fehle. Wendt glaubt zu wissen, dass aber eben diese strengen Kontrollen die Voraussetzung gewesen seien, dass die EU-Kommission das Cannabis-Gesetz abgesegnet habe.

Wendt begründet seine Absicht, Deutschland wegen des Cannabis-Gesetzes bei der EU anschwärzen zu wollen, damit, dass es der Polizei unmöglich sei, die Mitgliederlisten der Anbauvereinigungen, das aktive Mitwirken der Mitglieder beim Anbau, die Abstandsregeln und die Besitzmengen zu kontrollieren.

Laut Wendt ist das Cannabis-Gesetz realitätsfern: „Polizeibeamte können bei einer Kontrolle nicht überprüfen, ob das mitgeführte Cannabis die Grenze von 25 Gramm überschreitet. Sie haben keine Waage im Streifenwagen.“ Um korrekt zu ermitteln, müsste jede Polizeistreife eine geeichte Waage in einer eigens dafür vorgesehenen Transportbox mitführen – und das alles „fliehkraftsicher“.

Doch bei aller Träumerei des DPoIG-Chefs von einem Law-and-Order-Staat sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Fliehkräfte in punkto Cannabisakzeptanz innerhalb der Polizei längst beängstigende Ausmaße annehmen. Wer tagtäglich auf der Straße Dienst schiebt und nicht wie Wendt im Bürosessel herumlümmelt, gewinnt einen anderen Blick auf den Friedenschluss mit den kleinen Kiffern. Die Vorteile, die die Entkriminalisierung von Haschisch- und Marihuana-Konsumenten mit sich bringt, sind nicht von der Hand zu weisen. Gelsenkirchens Polizeisprecher ist sogar so pragmatisch, den Fans vor dem heutigen EM-Hochrisikofußballspiel zwischen England und Serbien den wertvollen Tipp zu geben: „Fans werden keine Schwierigkeiten bekommen, wenn sie Cannabis auf offener Straße konsumieren.“ Offenbar ist die Furcht der Polizei vor alkoholisierten Fußballfans größer als die Sorge vor Rudelbildung unter THC-Einfluss.