Neuer Grenzwert im Straßenverkehr von 3,5 Nanogramm wurde von der Bundesregierung besprochen. Dies berichtet die Tagesschau.

Wer abends einen Joint rauchte und am nächsten Morgen nüchtern mit dem Auto fuhr, riskierte den Verlust seines Führerscheins. Dies war eine sinnlose Regelung, die auch vom ADAC kritisiert wurde. Der alte Grenzwert lag bei nur 1,0 Nanogramm und war einer der strengsten Werte in Europa. Jetzt gilt ein wissenschaftlich sinnvoller Grenzwert von 1,0 Nanogramm. Der CDU passt dies natürlich auch nicht und spricht von einem “schwarzen Tag für die Verkehrssicherheit”. Da die CDU allerdings keine Partei ist, die wissenschaftliche Ergebnisse ernst nimmt, liefert sie auch keine Belege, warum dies die Verkehrssicherheit gefährde.

Die Expertenkommission des Verkehrsministeriums meint die Ansicht, dass der neue Grenzwert vergleichbar mit 0,2 Promille Alkohol sei. Dank des neuen Grenzwertes werden nun die Menschen bestraft, bei denen der Cannabis-Konsum “in einem gewissen zeitlichen Bezug zum Führen eines Kraftfahrzeugs erfolgte”.

Der THC-Gehalt im Blutserum beträgt direkt nach dem Konsum 150 Nanogramm pro Milliliter, sagt Stefanie Iwersen-Bergman, Leitung der Toxikologie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. “Studien zeigen, dass der THC-Wert bei Gelegenheitskonsumenten innerhalb von etwa acht Stunden auf unter ein Nanogramm pro Milliliter Serum abfällt.” Danach kann sich der Konsument wieder sicher hinter das Steuer setzen.

Alkohol und Cannabis gleichzeitig am Steuer verboten

Der gleichzeitige Konsum von Cannabis und Alkohol ist jedoch verboten und bei Verstößen droht ein Bußgeld von 1.000 Euro. Für unter 21-jährige und Fahranfänger in der ersten zwei Jahren gilt ein komplettes Fahrverbot. CDU-Fachpolitiker Florian Müller sprach dennoch von einem “schwarzen Tag für die Verkehrssicherheit”. Seine Argumentation zielt darauf ab, dass es absurd ist zu sagen, es sei eine Gerechtigkeitsfrage sei, Cannabis-Konsumenten und Alkoholtrinker gleichzustellen. Die Grünen-Abgeordnete Swantje Michaelsen betonte dagegen: “Auch in Zukunft darf niemand im Rausch Auto fahren.” Berauschtes Fahren bleibt also verboten.

Ein Beitrag von Simon Hanf