Kriminalstatistik 2017 verrät Instrumentalisierung des Cannabisverbotes.

Die Konzentration auf Betäubungsmittelverstöße bereitet der Polizei schon seit Längerem gute Werte in den jährlich veröffentlichten Kriminalstatistiken. Nicht nur in Thüringen lässt man Cannabiskonsumenten als Strohpuppen tanzen, damit die Quote aufgeklärter Verbrechen steigt. Die am 08.05.2018 herausgegebene Kriminalstatistik 2017 verrät erneut die Instrumentalisierung des Betäubungsmittelgesetzes, durch welches friedliche Nutzer von Marihuana in scheinbare Aufklärungserfolge umgewandelt werden können. Im vergangenen Jahr wurde das bisherige Rekordniveau bei der Kifferjagd erreicht, was somit zur höchsten Quote in der Verbrechensaufklärung seit 2005 geführt hat.

Hans Cousto hat sich intensiv mit den kürzlich veröffentlichten Werten der Kriminalstatistik 2017 auseinandergesetzt und bereits ein eindeutiges Bild der Situation der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Cannabiskonsumenten aufzeichnen können. Kiffer sind das Fahndungsziel übertüchtiger Polizeibeamter, welche mit den sofort aufgeklärten Kontrolldelikten im Handumdrehen für einhundert Prozent polizeiliche Erfolge Sorge tragen. Die Anzahl der BtMG-Delikte, welche bei der Polizei registriert wurden, steigerte sich insgesamt um 9,2 Prozent. Im Bezug auf Cannabis erhöhte sich die Zahl um 11,5 Prozent. Und bei den allgemeinen Verstößen, die auf bloßen Cannabiskonsum bezogenen waren, stieg der erreichte Wert um ganze 13,9 Prozent. Hans Cousto schreibt daher in seiner Analyse: „Der Anstieg ist deutlich stärker ausgefallen im Vergleich zum Vorjahr. Von allen registrierten Delikten im Jahr 2017 in Bezug auf Cannabis entfielen 81,7 Prozent auf den Konsum bezogene Delikte. Noch nie war dieser Anteil so hoch, dass heißt, noch nie zuvor wurden Kiffer so intensiv von der Polizei verfolgt wie im letzten Jahr.“

Da ein gewisser Teil aller tatkräftigen Polizisten von den nicht ganz koscheren Strategien der weniger tatkräftigen Kollegen informiert ist und auch aus diesem Grund eine schnelle Behebung der unzähligen Prohibitionsfehler wünscht, wäre eine veränderte Arbeitsmoral bei vielen Beamten in Zeiten einer stattfindenden Legalisierung allein aus Selbsterhaltungstrieben angebracht. Eine Regulierung von Cannabis verringert schließlich die Aktivitäten organisierter Kriminalität und schafft neben einer niedrigen Verbrechensrate etwas mehr Glaubwürdigkeit bei einem in Verruf geratenem Berufsstamm, der immer öfter mit immer stärker gezinkten Erfolgen prahlt.

(München, Münster, Freiburg, Dortmund und Ulm laden heute noch zum Verändern der schändlichen Situation ein – besucht daher schnell die GMMs am zweiten Maiwochenende und berichtet auch den vor Ort anwesenden Beamten von der Alternative zum Krieg gegen Cannabis und dessen Konsumenten!)