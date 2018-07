Edle Extrakte von Ambrosia Extracts

Ein bisschen Crumble muss schon sein!

Wenn es um Extrakte geht, ist Ol Shatterhand genau die richtige Adresse. Denn er liebt Extrakte egal, ob Wax, Shatter oder Crumble. Der Gute kann einem zu allem etwas sagen und ist auch gerne bereit sein Wissen zu teilen. Was der Herr mir bis jetzt so berichtete, könnt ihr in den vergangenen Ausgaben nachlesen. Nachdem ich die letzten Male nur seine eigenen Köstlichkeiten genauer inspiziert hatte, wollte er mir diesmal einige Leckereien präsentieren, die er von gleich gesinnten geschenkt bekam. Aber bevor meine Arbeit losgeht, machten wir es uns erst mal auf seiner Couch gemütlich. Etwas Musik und ein paar eisgekühlte Softdrinks und die Präsentation kann beginnen.

Ambrosia Extracts

Dann legt Ol Shatterhand mir drei kleine Cremedöschen auf den Tisch. Auf den Deckeln ist das Logo von Ambrosia Extracts zu sehen. In jedem Döschen befidet sich eine andere Sorte edelster Crumble, den der Alte freundlicherweise von den Herren von Ambrosia Extracts geschenkt bekam. Ambrosia Extracts sind wahre Cannasseure, die in den Niederlanden leben, und sich schon seit einer ganzen Weile mit der hohen Kunst der Extraktion befassen. Deshalb haben sie auch schon einige Preise, wie den Homegrown-Cup gewinnen können. Dem entsprechend riecht jede einzelne der Dosen unfassbar nice. Diese Crumbles wurden aus Blüten hergestellt und mit Butan extrahiert. Bei der Herstellung von Crumble wird darauf geachtet, dass die Temperatur beim Purgen dezent über 38 Grad gehalten wird. Dadurch beginnt das Extrakt zu sugarn, das heißt das Extrakt wird leicht trüb. So kommt die unglaublich verrückte Struktur und Konsistenz zustande, die ihr hier selbst sehen könnt. Von daher bin ich wirklich froh, dass mir Ol Shatterhand die Extrakte von Ambrosia vorgeführt hat.

Der Test

Das Crumble Trio ist wirklich vortrefflich. Jeder dieser Crumbles geht in eine andere Richtung und hat ein atemberaubendes Aroma. Zuerst bekomme ich den ODV2 Crumble näher gezeigt. Die Farbe ist cremig hell und der Duft zum dahin schmelzen. ODV2 ist eine superbe Diesel-Genetik, die gedabbt ganz klar zum Vorschein kommt. Trotz des überaus intensiven Geschmacks sind Extrakte immer mit Vorsicht zu genießen. Denn solche Extrakte bestehen zu einem Großteil aus Cannabinoiden, in diesem Fall THC und wirken äußerst effektiv. Nachdem wir den Ersten Crumble verköstigt haben, warteten wir eine Weile und nehmen die anderen Extrakte unter die Lupe. Der SSSDH Crumble besteht aus einer speziellen Diesel/Haze-Kreuzung. Dadurch ist der Crumble voll von Haze- und Diesel-Aromen, die schon – ohne das Extrakt zu konsumieren – klar wahrnehmbar sind. Gedabbt verbreitet sich vor allem ein angenehmer Haze Flavour, der auch noch eine Weile nach dem Dabben anhält. Sowohl die ODV2 als auch die SSSDH wirkten aktivierend und belebend. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass wenn man ein Extrakt aus einem Gras, welches einen eher in den Sessel drückt konsumiert, dann wird das Extrakt einen noch viel mehr in den Sessel drücken. Umgekehrt funktioniert das auch beim typischen High mancher Gräser.

Mittlerweile neigt sich der Tag nun langsam dem Ende und wir nehmen uns das letzte Extrakt vor. Hierbei handelt es sich um einen eher indicalastigen Crumble, der aus Headband-Blüten gewonnen wurde. Dieser eignete sich perfekt zum Abschluss der Session. Der Headband Crumble hat ein unglaublich würziges und vielseitiges Aroma und entfaltet beim Konsumieren feine Kush- und würzige Aromen. So wird die Probe glorreich beendet.

Abschließend können wir sagen, die Extrakte von Ambrosia Extracts sind wirklich edel. Hier trifft Leidenschaft auf Know-how. Deswegen noch einmal ein dickes Dankeschön an Ol Shatterhand für die nice Kostprobe und die Einblicke, die du uns allen gewährst. Falls ihr jetzt noch mehr schöne Bilder von den Extrakten von Ambrosia Extracts sehen wollt, solltet ihr einmal den Instagram Account der Dudes abchecken.

Dieser Artikel dient nur zu Aufklärung und Information Zwecken, Cannabis ist in manchen Ländern Verboten!

Alles Gute, der Budler!