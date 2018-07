Doof durch WIN-55212-2, das eigentlich einmal schlauer machen sollte.

Erst im Mai vergangenen Jahres sorgte ein Experiment an Mäusen, welches in der Bonner Universität durchgeführt wurde, für größeres Aufsehen. Alte Tiere wurden wieder vollkommen frisch in ihrem Kopf, nachdem sie fachmännisch mit natürlichen Cannabioniden behandelt wurden. Jetzt machte eine Studie aus England jedoch die gegenteilige Beobachtung, als man mit Ratten und einem synthetischen Cannabisvertreter etwas herumexperimentierte. Da dort die Versuchstiere, die längerfristig mit dem künstlichen Wirkstoff in Behandlung waren, als recht unfähig agierende Subjekte auffielen, stellt sich die Frage, ob Cannabis nicht doch auch derartige Auswirkungen auf den menschlichen Geist ausüben könnte. Ein Experiment mit Ratten lässt über Cannabiskonsum nachdenken.

WIN-55212-2 heißt der synthetische Cannabis ähnelnde Wirkstoff, der in einem Experiment der Universität Lancaster und der Universität Lissabon an Ratten getestet wurde. Die chemische Verbindung, die auch als Aminoalkylindol-Derivat beschrieben wird, soll ähnliche Wirkungen wie berauschendes Cannabis besitzen, jedoch in ihrer chemischen Struktur in keinster Weise vergleichbar sein. Dennoch schließen Forscher der Universitäten nun aufgrund von dem an den Tag gelegten Verhalten der Ratten, die mit WIN-55212-2 behandelt wurden, dass Cannabis schädigende Eigenschaften auf das Gehirn haben könnte. Nicht nur die Wahrnehmung von neuen und alten Dingen sei während Beobachtungen auf ein Minimum reduziert, auch in Gehirnscans würde bildlich bewiesen, dass der Wirkstoff für eine Beendigung von Denkprozessen in gewissen Hirnregionen verantwortlich sei, welche für Erinnerung und Lernprozesse genutzt werden. „Diese Mechanismen sind von zentraler Bedeutung, um zu verstehen, wie sich Cannabinoide langfristig auf die Entstehung von psychischen Erkrankungen und Gedächtnisproblemen auswirken„, sagte Dr. Neil Dawson von der Lancaster University zu seinen Forschungsergebnissen, welche vorangegangenen Studien jedoch leicht widersprechen.

Schon in 2006 wurde mit Ratten und Win-55212-2 in den USA ein Experiment gewagt, bei dessen Ausgang das Ergebnis zum Vorschein trat, dass der Wirkstoff für eine Verbesserung der Gedächtnisfunktion dienlich sei, da die Versuchstiere wesentlich fähiger aus einem ihnen bekannten Labyrinth entkommen konnten. Dass ausgerechnet dann auch natürliches Cannabis grundsätzlich negativ auf die geistige Leistungsfähigkeit der Nutzer wirken muss, ist passenderweise im Hanf Journal von einem bekannten Facharzt erst kürzlich unter Zuhilfenahme weiterer Forschungsergebnisse als unhaltbarer Aussage entlarvt worden.

Mann oder Maus macht dazu auch einen kleinen Unterschied – und Cannabis ist nicht gleich Cannabis.