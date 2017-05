Cannabisstudie aus Deutschland gibt alten Mäusen neuen Schwung.

Schon länger wird die Cannabiswirkung bei Menschen mit Alzheimer untersucht und konnte in unterschiedlichsten Studien überraschende Ergebnisse hervorrufen. Nun hat ausgerechnet ein Team von Forschern aus Deutschland mit einer aktuellen Cannabisstudie erneut einen bedeutenden Hinweis gefunden, dass THC gegen das Vergessen hilfreich sein kann.

Während frische Ergebnisse aus den USA kürzlich erst ernüchternde Aussagen über Geist verjüngende Gehirnjogging-Applikationen oder Kreuzworträtsellösen beinhalteten, haben nun Wissenschaftler der Universität Bonn in Kooperation mit israelischen Forschern der Hebrew University bei Experimenten mit alten Mäusen festgestellt, dass THC aus Cannabispflanzen deren verminderte Gehirnleistung reaktivieren kann. Da das Gehirn im Laufe des Älterwerdens an kognitiver Leistungsfähigkeit verliere, was besonders Demenzerkrankungen verschlimmere, suchte man nach Wegen den Prozess zu verlangsamen, was Marihuana ins Blickfeld geraten ließ. Schon bei regelmäßigen minimalen Injektionen mit dem Cannabiswirkstoff konnte sodann bei den Versuchstieren eine derartige Verbesserung der Denkfähigkeiten erkannt werden, die der beteiligte Professor Doktor Andreas Zimmer wie folgt beschreibt: „Die Behandlung kehrte den Leistungsverlust der alten Tiere wieder komplett um.“ Eine Unterscheidung im Verhalten zwischen Jungtieren und eineinhalb Jahre alten Mäusen sei unter diesen durch THC verursachten Umständen anschließend nicht mehr möglich gewesen.

Im Fachjournal Nature Medicine wurden die Ergebnisse der Bonner Experimente bereits veröffentlicht, während ernsthafte Pläne für eine klinische Studie in Gang gesetzt wurden. Die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze unterstützt das Vorhaben, welches möglichst noch in diesem Jahr durchgeführt werden soll.

Vorsichtig optimistisch dürfe man laut Prof. Dr. Andreas Zimmer nach bisherigen Erkenntnissen bereits sein, da alles in der Maus eigentlich recht ähnlich wie im Menschen funktioniere.