Die Legalisierung von Cannabis am 17.10.2018 lädt zum Auswandern ein.

Eines der beliebtesten deutschen Kinderbücher beginnt mit dem Fund einer wohlriechenden Holzkiste, die aus einem fernen Land über das Meer angespült wurde. Der Duft der Fremde regt die beiden befreundeten Finder dermaßen stark an, dass sie sich auf den Weg machen, dieses Land persönlich zu bereisen und dort ein besseres Leben zu beginnen. „Oh wie schön ist Kanada“, müsste in Zukunft das bekannte Werk wohl für alle Konsumenten von berauschenden Hanfgütern heißen, da die Gegebenheiten und Unterschiede in der deutschen Heimat in dieser Thematik ein Niveau beibehalten, welches in Zeiten stattfindender Cannabislegalisierung nur noch zum Auswandern einladen kann.

Der Duft von unterschiedlichsten grünen Gräsern und frischgebackenen Haschplätzchen kommt nämlich über den großen Teich geschwebt und animiert mittlerweile unzählige Bürger und Personen sich über die tatsächlichen Gründe des Hanfverbotes schlauzumachen und nach anschließender Analyse der Situation einen sinngerechten Umschwung auch hierzulande einzufordern. Die Legalisierung in Kanada ist für alle Aktivisten und Befürworter der Cannabisfreigabe der zündende Funken, der die global geltenden Mauern der Prohibition zum Einsturz bringen wird und endlich das Ende der Verfolgung von friedliebenden Konsumenten mit sich bringt.

Auch wenn versteinerte Politiker noch immer nicht den Zahn der Zeit erkennen und weiterhin durch die neunzig Jahre alte Sackgasse der Strafverfolgung flitzen wollen, so werden diese Arbeitstiere schon in naher Zukunft keines ihrer Argumente mehr gegen eine Beendigung des Hanfverbotes aussprechen können, ohne von schallendem Gelächter aus allen gesellschaftlichen Reihen unterbrochen zu werden. Wenn in Kanada ab dem 17.10.2018 die ersten Cannabisprodukte mit berauschender Wirkung legal an volljährige Kanadier verkauft werden, wird das fortschrittlichste aller westlichen Industrieländer nicht nur das Gegenteil der stets heraufbeschworenen Horrorszenarien kreieren können, sondern zeitgleich als erste Nation einen finanziell vielversprechenden Geschäftszweig erschließen, der unzähligen Menschen neue Möglichkeiten bietet, sich beruflich weiter zu entwickeln.

Während hierzulande die nächsten vier Jahre kontinuierlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, kriminelle Strukturen den Nährboden nicht entzogen bekommen und Jugendliche den ungehinderten Zugang zum Schwarzmarkt behalten, wird sich in Kanada eine Milliarden schwere Industrie auftun, welche diesem Szenario entgegenwirkt, während sie Steuergelder generiert anstatt sie unnütz zu verbrennen. Ähnlich wie in dem eingangs erwähnten Kinderbuch müsste die Legalisierung von Cannabis in Kanada daher einen Effekt auf die Wahrnehmung der Beobachter ausüben, der sich nicht mehr umkehren lässt. Einmal den Duft der Legalisierung geschnuppert, dürften schnell alle Befürworter, Unentschlossene, Zweifler – und sogar ehrliche Prohibitionisten – zwingend den Weg in Richtung „Kontrollierte Hanffreigabe“ einschlagen wollen, an dessen Ende die vielen positiven Effekte für die gesamte Gesellschaft eindeutig überwiegen. Da Kanada aus logischen Gründen diesen Weg nun im Alleingang unter den Augen der Welt vorgeht, wird dort das Ziel aber bereits erreicht sein, wenn der Rest sich erst entschließt, doch noch hinterherzurennen.

Kanada 2018 – Germany 202?