Das alte Lied vom Drogenkrieg.

Dass die Drogenpolitik gescheitert ist, wissen alle sich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzenden Menschen. Trotz auf diesen Sektor konzentrierter Polizeimannschaften und einer gestiegenen Kifferjagd bleiben die Zahlen jugendlicher Konsumenten konsequent am Steigen und beweisen damit die kontraproduktive Strategie. Dennoch halten gewisse Kräfte an dieser unerwünschten Situation fest und sorgen durch einen unveränderten Gang für unveränderte Schlagzeilen. Da keine Reglementierungen auf staatlicher Ebene erzwungen werden, ist Marihuana einfach überall erhältlich, wie Kriminalfälle der letzten Tage erneut aufzeigen. Die Polizei findet einfach immer Cannabis, sobald sie danach etwas sucht, oder sich ein bisschen Mühe bei der täglichen Arbeit gibt.

Auch im österreichischen Tirol sorgen Großdealer für fette Überschriften, werden die kriminell agierenden Personen per Zufall auffällig und anschließend von der Staatsmacht überrumpelt. Mehr als 150.000 Euro sollen in Kirchdorf durch den Verkauf illegaler Pflanzensubstanzen erwirtschaftet worden sein, wobei es sich selbstverständlich um einen Drogenring handeln soll, der durch ausländische Hand geführt worden ist. Zwei afghanische Asylbewerber im Alter von 19 und 24 Jahren wurden als Köpfe der Bande ausgemacht, 25 Kunden unterschiedlichsten Alters und unterschiedlicher Herkunft wären bereits ebenso von der Polizei identifiziert. Ganze 16,5 Kilogramm Marihuana wurden von allen Beteiligten in der Vergangenheit über Schwarzmarktwege gehandelt, sodass der Straßenverkaufswert von 150.000 Euro ermittelt werden konnte, den die offensichtlich dreiköpfige Bande als Umsatz gemacht haben müsste. Das dritte Mitglied der illegalen Cannabishändler – ein 31 jähriger Mann – befände sich derzeit noch auf der Flucht, würde aber per Festnahmeanordnung in ganz Österreich gesucht.

Vergangenen Sonntag gab es dafür in Essen einen großen Fund, der einen 47-Jährigen in Bredouille bringt. Drei Kilogramm Cannabis sind hier aufgrund einer eingegangenen Meldung von Polizisten nachträglich aufgefunden worden, nachdem bei der angeschwärzten Person nur eine kleine Tüte mit Marihuana, Bargeld sowie etwas Amphetamine sichergestellt werden konnten. Da jedoch noch ein weiteres Familienmitglied im betreffenden Haus wohnhaft war, schnitt man schnurstracks dessen Matratze auf und wurde daraufhin – wie im Vorfeld angekündigt – fündig. Dass aber nicht einmal Denunzianten benötigt werden, sondern Beamte auch auf weiter Flur den richtigen Riecher besitzen, um gemeine Cannabiskonsumenten ausfindig zu machen, bewiesen Polizisten am Montag auf einer Frankfurter Tankstelle, wo ein Pärchen aufgrund von nervösem Verhalten in die daraufhin angesetzte Kontrolle geriet. Rund 2, 1 Kilogramm Cannabis sollen die zwei zankenden Fahrzeuginsassen in einem Auto mit sich geführt haben, als sie wegen ihrer verunsichert wirkenden Art von den Beamten etwas näher begutachtet wurden. 21000 Euro Wert besäße das sichergestellte Gut, das den beiden Personen nun nach der direkten Festnahme ein ernst zu nehmendes Strafverfahren einbringen wird.

Auch nur einen Tag zuvor wurden zwei „Burschen“ in ihrem Auto kontrolliert, wobei die sich um nichts Wichtigeres kümmern könnende Polizei eine geringe Menge Crystal und etwas Marihuana in einer Tüte Gummibärchen sicherstellen konnte. Die stolzen Schleierfahnder ließen sich dann auch selbst nicht von der Aussage des Beifahrers beeindrucken – es handle sich einzig um seine persönlichen Angelegenheiten – sondern forderten auch den Fahrer zur Teilnahme an einem Bluttest, worauf dieser sich ebenfalls als Konsument von illegalen Substanzen zu erkennen gab. Nur das Auto der beiden Personen durfte dann an Ort und Stelle bleiben, was den gesamten Erfolg der fachmännisch durchgeführten Polizeiarbeit in Deutschland im schon sehr lange andauernden Drogenkrieg nahezu perfekt auf den Punkt zu bringen vermag.

Obwohl Altersklassen, Lebensumstände und Gewinnmargen täglich zum Umstimmen einladen, heißt es von Staatsmachtseite einfach weiterhin nur: „Stehenbleiben – Cannabis!“