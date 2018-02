Kriminalwissenschaftler gegen Cannabis-Freigabe

Theoretiker belehrt die Praktiker vom Bund Deutscher Kriminalbeamter und fordert mehr Verbote

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Gunnar Duttge heißt die Koryphäe, die von Cannabis soviel Ahnung hat wie der Anti-Hanf-Papst Rainer Thomasius. Duttge ist 1966 im Bierland Bayern geboren, hat an der Waffe gedient und anschließend Rechtswissenschaft in Würzburg studiert. Beste Voraussetzungen also, um sich als Drogenexperte selbst auszubilden und in der „Präventionsarbeit gegen Cannabis“ (alternativ: Anti-Hanf-Krieg) zu engagieren. Duttge weiß also Bescheid, denn von seinen Lehrstuhl aus sieht der Herr Professor tagtäglich, was die Horrordroge Hanf aus den Menschen macht. Er will das nicht. Er will, dass die Menschen so angenehme und sympathische Zeitgenossen bleiben wie er.

Professor Duttge ist ein Hundertprozentiger – also überzeugter Prohibitionist, der keine Gnade mit Menschen kennt, die einer Cannabis-Legalisierung das Wort reden. Logisch also, dass Duttge fast einen Tobsuchtsanfall bekommen hätte, als der BDK-Vorsitzende André Schulz die Entkriminalisierung der Kiffer und die kontrollierte Abgabe des Genussmittels Hanf forderte. Zum Glück durfte Duttge bei Spiegel-Online Dampf ablassen. Und so zog der Leiter der Abteilung für strafrechtliches Medizin- und Biorecht an der Georg-August-Universität Göttingen ordentlich vom Leder.

Der Professor hält Schulz’ Forderung für „unverantwortlich und ignorant“, denn „die meisten Menschen unterschätzen die Gefahren von Cannabis“. Die Betonung liegt hierbei auf „die meisten“. Zudem wolle sich der Bund Deutscher Kriminalbeamter nur „selbst Arbeit vom Hals zu schaffen“. Dann folgt die übliche Abhandlung über kiffende Kinder … und so weiter und so fort. Aus Duttge sprudeln nur so die Weisheiten. Unter anderem fürchtet er, dass „die Legalisierung von Cannabis in Deutschland ein unverantwortliches, gesamtgesellschaftliches Humanexperiment wäre.“

Doch die Großspurigkeit bringt den Alleswisser ins Schlingern, denn die Fragen der Redakteure sind kaum mehr kontrolliert zu umkurven. Und so folgt ein Eigentor nach dem anderen: „Wir können Steuern durch alle möglichen Dinge eintreiben, sollten es aber niemals auf Kosten der Gesundheit (…) tun.“ Die Spiegel-Online-Redakteure führen Duttge regelrecht vor. An Ende bleibt dem Genie nur noch der Offenbarungseid: „…wenn man einmal sehr simpel denken (…) will, dann liegt es natürlich nahe, auch bei Nikotin und Alkohol stärker einzuschreiten. Gesundheitsschutz und Lebensschutz muss hierfür genauso gelten wie für Cannabis.“ Daraus folgert der Denker messerscharf, „dass auf Grundlage unseres heutigen Wissens jedes Rauschmittel, das erhebliche Sucht- und Schädigungsrisiken birgt, nicht frei nach Belieben zugänglich sein sollte.“

Das heißt: Generalprohibition für alles, was Spaß macht. Das gilt natürlich auch für Professoren, die unter Geltungssucht leiden und somit „erhebliche Schädigungsrisiken“ in sich bergen – vor allem für die Umwelt.