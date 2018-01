Suchtexperte warnt vor Cannabis-Legalisierung

Facharzt Rainer Thomasius findet deutsche Cannabis- und Drogenpolitik sehr gut

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Auf der Facebookseite des Schildower Kreises wurde der Suchtexperte Thomasius ein Mietmaul der Drogenkriminalisierer genannt. Das war 2013, als der ärztliche Leiter des Suchtbereichs am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf auf dem Höhepunkt seiner medialen Präsenz war und die Öffentlichkeit in einem fort mit Gruselmärchen über die Heilpflanze Cannabis schockieren durfte. Immer wenn Presse, Funk und Fernsehen einen leibhaftigen Ewiggestrigen benötigten, der die Heilige Pflanze verteufelt, das Doktorchen war zur Stelle – gegen Honorar. Keine Frage, Rainer Thomasius ist ein Held, der auf deutschem Heimatboden alles gibt, um den Anti-Hanf-Krieg zu legitimieren.

In letzter Zeit war es seltsam still um den Weißkittel, der mit seinem strikten Nein zur Legalisierung in einer Reihe mit überzeugten Hanfprohibitionisten wie Marlene Mortler (CSU), Mechthild Dyckmans (FDP), Sabine Bätzing (SPD), Harry J. Anslinger und dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte steht. Gerüchte kursierten, dass Thomasius die Flinte ins Korn geworden hätte und sich in Sachen Cannabis eines Besseren hätte belehren lassen. Doch weit gefehlt! Nun hat sich das Sprachrohr der Hanfkriminalisierer zurückgemeldet und in seinem Hausblatt, der Hamburger Morgenpost (MoPo), gepoltert.

Anlass für Thomasius Wortbeitrag war ein am Vortag in der MoPo erschienener Artikel, in dem André Schulz, Vorsitzender der Gewerkschaft „Bund Deutscher Kriminalbeamter“, eine regulierte Cannabis-Legalisierung forderte. Diesen Verrat an der guten Sache wollte Thomasius nicht unkommentiert durchgehen lassen und verkündete, dass eine Legalisierung von Cannabis „keine Option“ und „der völlig falsche Schritt“ sei. „Die Verharmlosung einer gefährlich süchtig-machenden Droge drohe, die schlimme Krankheiten verursacht und die Entwicklung Jugendlicher ausbremst“. Dass das Heilkraut Krankheiten verhindert und lindert, verschweigt Thomasius genauso wie die Tatsache, dass Hanfblüten mittlerweile als erstattungsfähiges Medikament zugelassen und auf Rezept in Apotheken erhältlich sind.

Doch es kommt noch besser – und schlimmer: „Ein regulierter Verkauf wird nicht funktionieren – genauso wenig wie bei Alkohol oder Zigaretten“, prophezeit der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und leitet daraus das zwingende Recht der Kriminalisierung der Cannabis-Konsumenten ab. „Dass die Zahl der Cannabis-Süchtigen in Deutschland im Vergleich zu Alkohol und Tabak gering ist, stimmt. (…) Jährlich 1.333 Drogentote stehen 74.000 Menschen gegenüber, die an den Folgen des Alkoholkonsums starben, und 140.000 an dem von Tabak. Klingt, als sei Cannabis harmlos – so einfach ist es aber nicht: Die Zahl ist nicht so viel kleiner, weil Cannabis entsprechend ungefährlicher ist. Sondern, weil der Cannabis-Konsum in Deutschland wesentlich geringer ist als der von Alkohol und Tabak – zum Glück.“

Wer so etwas liest, will gar nicht recht glauben, dass dieser Mensch nur ein kleiner angestellter ärztlicher Leiter an einem Klinikum ist. Mit dieser Wortakrobatik hätte Thomasius durchaus das Zeug zu einer viel steileren Karriere – zum Beispiel in der Politik als Adjutant von Marlene Mortler. Die Irreführung, „Cannabis-Süchtige“ mit Drogentoten in Verbindung zu setzen, ist dermaßen bescheuert und old school, dass es fast schon wieder genial ist. Am Ende seines Schreckenszenarios setzt Thomasius noch einen drauf: Er will gehört haben, dass sich nach der Cannabis-Legalisierung in Colorado die Zahl der Suizide im Alter zwischen zehn und 19 Jahren deutlich erhöht habe. Und der Wahrsager warnt: „In Deutschland hätte eine Legalisierung vergleichbare Folgen.“

Angesichts des drohenden Massensuizids kiffender Kinder fehlt nur noch, dass der Prophet die haschsuchtgefährdeten Deutschen mit einer Anti-Hanf-Fibel beglückt – mit dem Titel: Deutschland kifft sich tot.