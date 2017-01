Präsident der Philippinen will Polizei „säubern“ – und anschließend weiter morden

von Sadhu van Hemp



Seit sieben Monaten führt der philippinische Präsident Rodrigo Duterte einen gnadenlosen Anti-Drogen-Krieg, in dem nach offiziellen Angaben über 2250 mutmaßliche Drogendealer und -konsumenten „extralegal“ hingerichtet wurden. Leichen pflastern seinen Weg. Laut „Human Rights Watch“ (HRW) sollen Polizei und Todesschwadronen gar über 7000 Menschen abgeschlachtet haben. Dutertes Mordbilanz ist nicht von Pappe, lässt aber Zweifel an seiner Planerfüllung aufkommen: Hatte der Mordbube doch versprochen, auf dem Spuren großer Menschenschlächter zu wandeln und bis zum Ende seiner Amtszeit mindestens 100.000 Kriminelle abzumurksen. Selbst wenn Duterte weiterhin monatlich tausend Bürger niedermetzeln lässt, wird er sein Ziel weit verfehlen – sofern er nicht endlich selbst Hand anlegt und seine magere Quote von nur drei selbst begangenen Morden erheblich steigert.

Erschwerend kommt nun hinzu, dass die Sondertruppe der Polizei zur Drogenbekämpfung die Lizenz zum Töten zu eigenen kriminellen Aktivitäten missbraucht hat. An sich würde das niemand stören, doch ein kleines Missgeschick hat dabei das Verhältnis zu Südkorea derart getrübt, dass Duterte die Massaker an Btm-Straftätern kurzfristig aussetzen musste.

Im Oktober letzten Jahres war mithilfe eines gefälschten Haftbefehls ein 53-jähriger südkoreanischer Geschäftsmann in Manilas Polizeizentrale verschleppt worden, wo ihm noch am selben Tag der Hals umgedreht wurde. Von der Frau des Ermordeten erpressten die Entführer anschließend etwa 94.000 Euro Lösegeld. Gegen mindestens acht Polizisten wird nun ermittelt. Duterte entschuldigte sich gegenüber Südkorea und beauftragte seinen Polizeichef Ronald Dela Rosa mit der Auflösung der Anti-Drogen-Sondereinheiten. In den eigenen Reihen sollen „interne Säuberungen“ durchgeführt werden, um die Polizei von dem „Gesindel“ zu befreien. Künftig solle die lokale Polizei für Drogenvergehen zuständig sein. kündigte der Polizeichef an. Zudem soll eine Sondereinheit eingesetzt werden, die die Vorwürfe aufklärt.

Der stellvertretende Asienchef von HRW, Phelim Kine, hält Dela Rosas Ankündigungen für leere Versprechungen, da offenbar keinerlei Interesse besteht, die Massenmörder zur Rechenschaft zu ziehen. Die Maßnahme, die Mordkommandos aufzulösen, sei nur „eine leere PR-Geste“. Und wie es aussieht, ist die Einschätzung richtig. Bei einem Besuch des nationalen Polizeihauptquartiers am Montag ließ Duterte keinen Zweifel, dass er seinen unerbittlichen Feldzug gegen die Drogenkriminalität bis 2022 fortsetzen wird: „Ich werde den Anti-Drogen-Krieg bis zum letzten Tag meiner Amtszeit verlängern.“ Der praktizierende Christ wird also weiter ungeniert gegen das Fünfte Gebot Gottes verstoßen und dem Katholizismus das Antlitz des Teufels verleihen.