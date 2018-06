„Wem gehört der hanf?“

Sadhu van Hemp

Die Renaissance des Hanfes und die damit einhergehende Legalisierung gleicht einem Monopolyspiel. Die neueste nordamerikanische Version des weltweit verbreiteten Brettspiels könnte so aussehen, dass die Eigentümer der „Parkstraße“ und „Schlossallee“ zugleich eine Lizenz für den industriellen Indoor-Anbau und den Verkauf von Cannabis besitzen – und zwar exklusiv. Ziel des Spieles ist es dann, nicht nur über wuchererische Mieteinnahmen die Mitspieler über den Leisten zu ziehen, sondern überdies zum Kauf von überteuertem Cannabis aus industrieller Massenproduktion zu zwingen. Um das Grundstücks- und Marihuanaimperium vor lästiger Konkurrenz zu schützen, gibt es zusätzlich noch eine Gemeinschafts- bzw. Ereigniskarte, die den benachteiligten Mitspielern die Drogenfahndung in Haus und Hotel schickt – und ab geht es für zehn Runden ins Gefängnis und das Eigentum wird zwangsenteignet.

So in etwa wird es bald in Kanada auch im wirklichen Leben zugehen, wenn Cannabis zu Genusszwecken landesweit zugelassen wird und einige wenige lizenzierte Großkonzerne die Gelddruckmaschinen anwerfen. Mit jeder neuen Ernte werden die Aktionäre der Cannabisindustrie reicher und reicher, während die kleineren Hanfgärtner jederzeit das Ereignis einer Hausdurchsuchung mit anschließender Beschlagnahmung der illegal angebauten Hanfpflanzen ereilen kann. Die Großen im Gewerbe haben dank derer, die das ungleiche Spiel mitspielen, freie Hand bei ihrem großangelegten Beschiss, die Hanfpflanze zum Wohle der Menschheit nur noch unter ihrer Obhut wachsen zu lassen. Die Freiheit des illegalen Hanfwuchses, ob an den Hängen des Himalayas oder in den Kellern deutscher Reihenhaussiedlungen, ist dahin. Künftig wird es so sein, dass der Hanffreund zu seinem Großdealer in die „Parkstraße“ oder „Schlossallee“ fährt, um sich dort wie in einem klinisch reinen Fast-Food-Restaurant mit dem abspeisen zu lassen, was die Cannabis-Monopolisten als hochwertiges Lifestyle-Markenprodukt zu überhöhten Preisen anbieten. Eine schöne neue Hanfkultur, die die Hanffreunde da erwartet.

Doch wie beim Monopolyspiel – irgendwann wird es langweilig, immer dieselben Runden zu drehen und sich dabei auch noch veräppeln zu lassen. Zumal es Alternativen gibt: Eine handvoll Hanfsamen und ein bisschen Traute reichen schließlich aus, um aus dem elenden Spiel der von Monopolisten kontrollierten Cannabisabgabe auszusteigen. Niemand ist gezwungen, sich in die Wertschöpfungskette des legalen Cannabis-Kapitalmarktes einzuklinken, wenn es auch illegal geht. Widerstand gegen das Unrecht, den legalen Hanfanbau und -handel nur einigen wenigen Privilegierten zuzuschanzen, ist legitim. Die Hanfpflanze an sich gehört allen Menschen, wie jedes andere Kraut, jede andere Frucht, die Mutter Natur gebiert. Das letzte bisschen Freiheit, das der Hanf in der Illegalität hatte, droht verlorenzugehen, und es ist höchste Wachsamkeit geboten, nicht blind in eine Zukunft zu stolpern, die von einer generellen Hanffreigabe weiter entfernt als je zuvor.

Noch liegt es in der Hand der Hanffreunde, das Cannabis-Monopolyspiel der Nordamerikaner zu boykottieren und mit dem Mittel des zivilen Ungehorsams nach eigenen Regeln zu spielen.

Wem am Ende der Hanf gehören wird, bleibt die Frage aller offenen Fragen. Gewiss ist nur, dass das Monopoly kein Happy-End kennt – es sei denn, es wird eine Gemeinschafts- bzw. Ereigniskarte eingeführt, die den Spielern ein Sonderzahlungsmittel zur Verfügung stellt, das beim Betreten der „Parkstraße“ und „Schlossallee“ wie eine Bombe einschlägt.