Gipfelstürmer rauchen Cannabis und sind zu breit für den Abstieg

Vier bekiffte Bergwanderer auf dem Scafell Pike fast ums Leben gekommen

Ganz im Norden Englands gibt es so etwas wie ein „Hochgebirge“, das ideal für Bergsteiger ist, die gerne in Sandaletten und kurzen Hosen zum Gipfelsturm ansetzen und ohne Seil, Pickel und Steigeisen auskommen. Der Scafell Pike ist mit 987 Metern der höchste Berg Englands und überragt das höchste Gebäude der Welt in Dubai um sage und schreibe 159 Meter.

Dieser alpinen Herausforderung stellten sich am vergangenen Samstag vier Bergwanderer, die den Scafell Pike im malerisch gelegenen Lake District Nationalpark bezwingen wollten. Der unkomplizierte Aufstieg zum Gipfelkreuz war dann auch keine große Sache für die Spaziergänger, und alle freuten sich mächtig gewaltig, Englands Fast-Eintausender bezwungen zu haben.

Doch statt sich an die gute alte Bergsteigertradition zu halten und die Erstürmung des Gipfels mit einem kräftigen Schluck aus der Schnapsflasche zu feiern, kamen die vier „Alpinisten“ auf die Schnapsidee, ersatzweise ein bisschen Cannabis zu verbrennen und sich dabei in der Zeit zu verlieren.

Doch als zu fortgeschrittener Stunde der Abstieg mahnte, stellten die vier Bergwanderer fest, dass sie viel zu high waren, um wieder herunterzukommen – vom Hügel. Und so kamen die vier Hanffreunde zu dem Schluss, dass sie sich in Bergnot befinden und ihr Leben am seidenen Faden hängt. Ein mehrstündiger Spaziergang bergab ins Tal schien unmöglich, und alle waren überzeugt, dass sie beim Abstieg unweigerlich den Bergsteigertod erleiden würden.

Zum Glück gab es auf dem Gipfel ein Mobilfunknetz, und so funkten die Bergsportfreunde kurzerhand SOS und lösten damit eine dreistündige Rettungsaktion aus, an der sich Bergwacht, Luftrettungsdienst und Dutzende Freiwillige des „Wasdale Mountain Rescue Teams“ unter Einsatz ihres Lebens beteiligten.

Die hightere Posse des Kiffer-Quartetts machte postwendend in den sozialen Netzwerken die Runde und sorgte für ordentlich Hohn und Spott. Nachdem der Rettungshubschrauber die Cannabis-Genießer sicher „heruntergebracht“ hatte, erwartet diese nun eine saftige Rechnung für den Einsatz. Inwieweit sich die Quarzköppe wirklich in Gefahr befanden, lässt sich schwer beurteilen. Vielleicht waren sie auch nur zu lauffaul und dachten sich, dass das Beförderungsentgelt für ein Lufttaxi der Bergwacht durch vier geteilt erschwinglich ist und ein kurzer Rundflug über den Nationalpark allemal mehr Bequemlichkeit verspricht, als stundenlang mit breitem Schädel durch die Pampa zu latschen.