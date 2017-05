JointheSpace-Age – mit General Hydroponics, dem Originator

Promotion

Das Dünge-System mit legendärer pH-Stabilität, verwendbar für Hydroponik, Substrat und Erde sowie ausgefeilte Grow-Systeme

US-Magazin „High Times“: „The original and still the best!“

1975 erfand Dr. Cal Herrmann, damals Wasserbiologe bei der amerikanischen Weltraum-Behörde NASA, den 3-Komponenten-Dünger, mittlerweile oft kopiert, aber nie erreicht, der noch immer bei den Weltraum-Flügen der NASA für die Wachstums-Experimente verwendet wird. Innerhalb weniger Jahre wurde General Hydroponics zuerst in den USA, danach weltweit bekannt wegen der unerreichten Qualität, die mittels der entwickelten hydroponischen Produkte erzielt werden konnte.

Mittlerweile gibt es zur legendären „FLORA SERIES“ etwa noch „FLORACOCO“, mit hohem Kalzium- und Magnesium-Gehalt speziell für Kokos-Faser, „FLORADUO“ als einfach zu handhabender Flüssigdünger bzw. einen hochkonzentrierten Einkomponenten-Volldünger „FLORANOVA“. Bei der Outdoor-Kultivierung wird gerne die anfängerfreundliche „Maxi Series“ als Trockendünger verwendet und es gibt mit „RIPEN“ einen enorm wirksamen Blüh-Booster.

General Hydroponics bleibt ein Pionier und stellte das patentierte Horticultur-Konzept „Bioponik“ vor:

„BioThrive“, der erste Volldünger, der für den Hydroponik-Bio-Anbau zugelassen wurde. Mit „General Organics“ gibt es ein vollständiges Sortiment an hochwertigen Pflanzen-Nährstoffen und Zusätzen. Erwähnen sollte man „SUBCULTURE“ als biologische Wurzel-Impfung sowie der Mikroorganismen-Bioponic-Mix BM.

Beginnend beim „EcoGrower“ hat General Hydroponics ein breites Angebot an Grow-Systemen, auch „EBB&GROW“ – zu 100 % aus wiederverwertetem Kunststoff hergestellt und mit lebenslanger Garantie auf den gegossenen Kunststoff. Neben den „AQUAFARMS“ und „WATERFARMS“ als günstigen Einstieg in die Hydroponik, gibt es mit der „AEROFARM“ und den „AEROFLOS“ 10 verschiedene Größen für jeden aeroponischen Anspruch: Von der „AeroFlo10“ mit 0,5 m2 bis zur „AeroFlo120“ auf fast 7 m².

Beware of imitators, trust the original & JointheSpace-Age with General Hydroponics !

