Mit Halo Wars 2 bekommt die Xbox One ein System exklusives Spiel aus dem, auf Konsole recht selten veröffentlichten, Genre der Echtzeitstrategie. Erneut mit der bekannten Halo-Marke auf dem Cover, um verstärkte Aufmerksamkeit zu erreichen. Bereits 2009 erschien auf Xbox 360 ein gelungener Ableger der Microsoft-Ego-Shooter-Reihe, der zum Nachdenken, Vorausplanen und Überblick behalten einlud. Nun sind die kampflustigen Spartaner erneut aus der isometrischen Perspektive zu bewundern, um auf taktische Spielerbefehle möglichst flott reagieren zu können. So sattelt man den Scorpion in Halo Wars 2.

Die Crew der Spirit of Fire, eines Kampfunterstützungsschiffes unter Führung von Captain James Cutter, ist das vom Spieler zu beäugende Kampfteam, das in der Kampagne von Halo Wars 2 den Weg gewiesen bekommen muss. Da ein neuer und furchteinflößender Gegner im Universum für Angst und Schrecken sorgt, will die Crew stets fachgerecht ausgestattet werden und mit hilfreicher Unterstützung durch Kampfvehikel für den eingetretenen Ernstfall vorbereitet werden. Auf topografisch unterschiedlich gestalteten Arealen fremder Planeten wird dann in überlegter Weise das Land erkundet, während Basen aufgebaut und Feinde vertrieben werden müssen. Zu diesem Zweck bietet Halo Wars 2 eine recht überlegte Tastenbelegung für Joypad-Akrobaten und eine übersichtliche Gestaltung, die geplante Manöver im Regelfall fehlerfrei ausführen lassen, ohne sich dabei die Finger zu verheddern oder durch die visuelle Darstellung verwirrt zu werden.

Besonders die kurzen Zwischensequenzen punkten hierbei in der Präsentation, die jedoch keine Wirkung auf die Wahrnehmung aller sich meist eher im Kopf abspielenden Schlachten ausüben. Natürlich bietet Halo Wars 2 auch verschiedene Multiplayer-Varianten und Online-Modi für zwischenmenschliche Matches. Neu ist in Teil 2 beispielsweise der Taktikausflug mit der Bezeichnung Blitz Mode, der mit zuvor ausgewählten Kartendecks gespielt wird und durch seine besondere Rasanz etwas Eigenständiges bietet. Da die Kampagne insgesamt auch etwas kurz geraten ist, werden sich Spieler mit den verschiedenen Modi zwingend längerfristig beschäftigen müssen, sollte ihnen das überarbeitete Strategieangebot aus dem Halo-Universum zusagen. Unter Fans bildeten sich sofort zwei Fraktionen, die sich nicht einigen können, ob Halo Wars 2 tatsächlich ein Fortschritt ist. Der Ausgang des Kampfgetümmels bleibt ungewiss.

