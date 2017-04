Legal? Illegal? Scheißegal!

Sadhu van Hemp

Vor wenigen Wochen sind die Deutschen auf dem Weg zur Hanflegalisierung an jenem Meilenstein vorbeigekommen, von dem viele glauben, er markiere die Ziellinie für alle, die Cannabis als Medizin verwenden. Doch langsam macht sich Ernüchterung breit. Verflogen ist das Hochgefühl des Triumphes, der sich mehr und mehr als Pyrrhussieg entpuppt. Nicht die Hanfanwender sind die Kriegsgewinnler, sondern die Prohibitionisten, die seit Jahrzehnten mit Kanonen auf Spatzen schießen und gar nicht daran denken, dem Heilkraut die Freiheit wiederzugeben. Trotz der Zulassung als verkehrs- und verschreibungsfähiges Medikament bleibt der Hanf eine illegale Droge. Genusskiffer und Cannabispatienten, die auch nur einen Hanfsamen in die Erde stecken oder einen Krümel Hasch in der Tasche haben, sind und bleiben Verbrecher vor dem Gesetz – und werden so behandelt.

Der einseitig von den Prohibitionisten übergestülpte Friedensschluss mit den Cannabispatienten ist trügerisch, da etwas in den Meilenstein gemeißelt wurde, das alles andere als wegweisend ist. Statt gemeinsam für die bedingungslose Freiheit des Hanfes weiterzukämpfen, glauben nun viele Brüder und Schwestern, mit jenen kollaborieren zu müssen, die ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Und so wird der Onkel Doktor konsultiert und ein Cannabisrezept erbettelt – in der Hoffnung, dass alles gut wird, wenn die intimsten Daten Vater Staat und der Gesundheitsindustrie übereignet werden. Aus dem anonymen Kriminellen wird im Handumdrehen eine amtlich registrierte Vorgangsnummer, unter der Behörden und Krankenkassen Einblick in das Leben der Anderen nehmen können. Big Brother und Stasi 3.0 lassen schön grüßen in dieser schönen neuen Welt.

Im Vertrauen darauf, dass mit den persönlichen Daten vertraulich umgegangen wird, soll nun der Apotheker des Vertrauens den Haus- und Straßendealer ablösen. Blöd nur, dass der Gesetzgeber die Rechnung ohne die Krankenkassen gemacht hat. Statt die Kosten für Medizinalhanf anstandslos zu übernehmen, weigern sich plötzlich die Krankenkassen, für ein Medikament aufzukommen, dessen Nutzen „nicht erwiesen“ ist. An sich wäre das kein Problem, da nur das Rezept zählt. Nur leider rufen die Apotheken sittenwidrige Preise auf, die es Otto-Normal-Verbraucher nur zu Weihnachten erlaubt, sich ein Döschen Medizinalhanf zu gönnen.

Ob beabsichtigt oder nicht: Dank der Gesetzesänderung hat sich die Community, die bislang an einem Strang zog, in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Neben den nach wie vor kriminalisierten Genusskiffern gibt es jetzt die große Gruppe der anerkannten Cannabispatienten mit Rezept. Und diese spaltet sich noch einmal in drei Untergruppen auf: Die kleinste Gruppe bilden die, deren Bedarf von den Krankenkassen getragen wird. Danach folgen die Selbstzahler, die sich teures Apothekergras leisten können, und zuletzt die von den Krankenkassen sitzengelassenen armen Seelen, die sich trotz ärztlicher Verordnung weiterhin auf dem Schwarzmarkt eindecken müssen, weil Medizinalhanf nichts für arme Menschen ist.

Die Ungleichbehandlung der Cannabiskonsumenten untereinander ist schon ein starkes Stück, doch offenbar ganz im Sinne derer, die sich mittels eines staatlich regulierten und kontrollierten Marktes die Lizenz zum Geldverdienen sichern wollen. Plötzlich haben wir zwei Sorten Hanf – den guten und bösen. Der böse Hanf heißt Marihuana und Haschisch, der gute wird der Öffentlichkeit als Cannabis angepriesen. Die Hanfpflanze, die der Homegrower in seinem Minigewächshaus zieht, ist Haschgift, während der lizenzierte Großbetrieb heilsame Cannabismedizin herstellt. Die von der Bundescannabisagentur gehandelte Hanfblüte aus der Fabrik kommt als Premiumpräparat in die Apotheke, die vom Zoll konfiszierte Edelpolle aus Marokko in die Müllerverbrennungsanlage. Der eine Hanfgärtner ist sozialversicherungspflichtiger Lohnsklave der Cannabisaktiengesellschaften, der andere sitzt bei Wasser und Brot im Knast und klebt Tüten.

Wenn so der Frieden aussieht, den uns Politiker und Ökonomen aufzwingen wollen – dann schönen Dank auch! Vielleicht sollte der Anti-Hanf-Krieg besser nicht beendet werden, denn der Frieden wird furchtbar sein.