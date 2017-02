Cannabispatient gibt Kampf vor Gericht auf

Schwerkranker will das Recht auf Eigenanbau von Medizinalhanf nicht länger einklagen

Sadhu van Hemp

Der Schmerzpatient Andreas Butzmann, der eine Ausnahmegenehmigung zur Verwendung von Cannabis zu medizinischen Zwecken besitzt, hat seinen Kampf gegen die Mühlen der bayerischen Justiz aufgegeben. Letzten Donnerstag sollte vor dem Landgericht Memmingen das Berufungsverfahren in der Strafsache gegen den mittlerweile 33-jährigen Pfaffenhofer weitergeführt werden, der im November 2015 wegen illegalen Hanfanbaus vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von knapp 2.000 Euro verurteilt worden war. Doch der Termin ist geplatzt, da der verurteilte Btm-Straftäter keine Kraft mehr hat, die Strapazen der schier endlosen Auseinandersetzung mit Vater Staat durchzustehen.

Über seinen Verteidiger ließ Butzmann mitteilen, dass er die Berufung gegen das Urteil zurücknimmt und davon absehen will, alle Rechtsmittel auszuschöpfen, um selbst Cannabis anbauen zu dürfen.

„Bei Herrn Butzmann bestehen massive gesundheitliche Probleme“, sagte der Neu-Ulmer Rechtsanwalt Ingo Hoffmann. „Er ist psychisch nicht in der Lage, die Verhandlung weiterzuführen.“ Zudem hätte sich der Prozess noch weiter in die Länge gezogen und wäre wohl auch nicht in Memmingen, sondern erst in höherer Instanz entschieden worden. Hoffmann betont jedoch, dass die Entscheidung, die Berufung zurückzunehmen, kein Schuldeingeständnis sei. Vielmehr hätte die veränderte Gesetzeslage in Sachen Medizinalhanf die Entscheidung erleichtert, das unsägliche Strafverfahren zu einem kurzen und schmerzlosen Ende zu bringen. Nachdem der Bundesrat die Reform des Betäubungsmittelgesetzes abgesegnet hat und die Kosten für die Versorgung mit Medizinalhanf künftig von den Krankenkassen übernommen werden, sehen Butzmann und sein Rechtsbeistand kaum noch Chancen, dass das Berufungsverfahren Aussicht auf Erfolg hat. Die Notlage ist nunmehr obsolet, da Butzmann aller Voraussicht nach nicht mehr auf den horrenden Kosten der Schmerzbehandlung mit Cannabis sitzen bleiben wird.

Die Entscheidung Butzmanns, sich dem Gesetz zu unterwerfen, zeigt, dass die Änderung der betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften, die es schwerkranken Bürgern erlaubt, von den Krankenkassen bezahlte Cannabisblüten zu erhalten, ein kluger und weiser Schritt war. Manifestiert das Zugeständnis des Gesetzgebers doch, dass die private Herstellung von Medizinalhanf eine schwere Straftat bleibt und kranke Menschen keinen triftigen Grund mehr haben, das Recht auf Eigenanbau einzuklagen.

Bleibt nur noch, Andreas Butzmann für seinen wackeren Kampf an vorderster Front des Anti-Hanf-Krieges zu danken und ihm alles nur erdenklich Gute und viel Gesundheit zu wünschen.