Totgesagte leben länger

von Sadhu van Hemp

Am 19. Januar wurden die Lügen gestraft, die Zweifel daran hatten, ob Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe noch lebt. Tatsächlich aber weilt er noch unter den Lebenden, der CDU-Visionär – und er hat ihn gewagt, den großen Schritt für die Politik, der ein kleiner für die Hanfcommunity ist. Mit überwältigender Mehrheit der paar anwesenden Bundestagsabgeordneten stimmte das Parlament für die Änderung der betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften, die es schwerkranken Bürgern unter bestimmten Voraussetzungen und auf Kosten der Therapiefreiheit erlaubt, von den Krankenkassen bezahlte Cannabisblüten ohne lästiges Antragsverfahren bei der Bundesopiumstelle auf ärztliche Verschreibung in Apotheken zu erhalten. Dank fraktionsübergreifender Einigkeit aller im Bundestag vertretenen Parteien war die Gesetzesänderung bereits beschlossene Sache, bevor es zur Abstimmung kam.

Der Deutsche Hanfverband spricht von einem „Meilenstein in der Geschichte der deutschen Cannabispolitik“. Verbandschef Georg Wurth geht sogar noch weiter mit seinem Lob und glaubt zu wissen, dass „Deutschland nun mit einem Paukenschlag zu einem der weltweit führenden Länder in Sachen Cannabis als Medizin“ geworden ist. Unisono scheinen sich alle Experten darüber einig, dass Hermann Gröhes selbstloses Engagement für die kleine Gruppe der schwer chronisch Kranken, deren Leiden mit anderen Therapien nicht mehr zu lindern sind, der Anfang vom Ende der Hanfprohibition bedeutet.

Doch hat unser neuer Held Hermann Gröhe aus Sicht der unbelehrbaren Hanfgegner wirklich die Büchse der Pandora geöffnet? Kann aus dem Wagnis der Bundesregierung, den seit Jahrzehnten angemahnten medizinischen Nutzen der Hanfpflanze anzuerkennen, abgeleitet werden, dass der Cannabisgenuss zu Freizeit- und Entspannungszwecken von staatlicher und gesellschaftlicher Seite noch zu unseren Lebzeiten akzeptiert wird?

So schön und notwendig es auch war, den schwerstkranken Menschen die Hand zu reichen und die Fesseln der Prohibition zu lösen, der politisch gewollte Wahnsinn, mit dem sich Millionen gesunde junge und alte Hanffreunde auseinandersetzen müssen, geht unvermindert weiter und fordert tagtäglich neue Opfer. Alle paar Minuten setzt sich in diesem unseren Land ein Polizist an die Schreibmaschine, um mit vorgegebenen Satzbausteinen eine hübsche Strafanzeige für Konsumenten, Kleindealer, Importeure und Homegrower auszuformulieren. Unzählige fleißige Verwaltungsangestellte der Gerichte, Fahrerlaubnisstellen und Jugendämter tüten blaue Briefe ein, die aus braven Bürgern eine Bearbeitungsnummer machen und nicht selten die Vita des Betroffenen verunstalten.

Selbst die gerade eben befreiten Cannabispatienten sind nicht gefeit vor der Willkür der Behörden, die das Führen eines Kraftfahrzeugs anzweifeln und das Gärtnern nach eigenem Gusto noch immer unter Strafe stellen. Die Gesetzesänderung erlaubt es nämlich nicht, sein Heilkraut selbst zu züchten. Das im Frühjahr 2016 gefällte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, einem Patienten auf Grund fehlender Kostenerstattung durch die Krankenkasse den „alternativlosen“ Eigenanbau zu gestatten, wurde mit der Gesetzesänderung kurzerhand ins Gegenteil verkehrt. Nunmehr ist die Kostenerstattung der Medizinalhanfblüten „alternativlos“, da der Eigenanbau aufgrund mangelnder Qualitäts- und Sicherheitskontrollen sowie „aus ordnungspolitischer Sicht“ nicht zielführend sei.

Angesichts dieser Spitzfindigkeit muss sich Hermann Gröhe schon vorwerfen lassen, einem „Cannabis-Eigenanbau-Verhinderungsgesetz“ Vorschub geleistet zu haben, das wieder aus der Welt zu schaffen, der nächste „Meilenstein in der Geschichte der deutschen Cannabispolitik“ sein wird.