Ärzte warnen vor gefährlicher Kifferkrankheit

Ist es ein multiresistenter Hanfkeim, der auf den Menschen überspringt? Droht eine Pandemie wie 1918, als die Spanische Grippe annähernd 50 Millionen Menschen dahinraffte? Gibt es Heilung? Wie kann die Weltgemeinschaft die Gefahr bannen?

Niemand weiß Genaues nicht. Doch es gibt Antworten, nachzulesen u.a. bei „WELT-N24“, dem „intellektuellen Leitmedium“ Deutschlands. Immer auf der Suche nach brandheißen Sensationsmeldungen, die die Leserschaft beunruhigen sollen, wurden die seriösen Investigativ-Journalisten aus dem Hause Springer bei den Kollegen in den USA fündig. Der Fernsehsender CBS berichtete über eine Krankheit, die überwiegend entkriminalisierte Hochleistungskiffer befällt und sich seit der Marihuanafreigabe in Colorado dramatisch ausbreitet.

Der Name dieser Seuche lautet: Cannabis-Hyperemesis-Syndrom. Eine bereits im April 2015 publizierte Studie hat der bis dato wenig beachteten Krankheit ein Gesicht gegeben, das alles andere als hübsch anzusehen ist. Die Symptome der Erkrankung sind Übelkeit, Bauchweh und Erbrechen – und es gibt keine Antibiotika dagegen.

Wer vorab wissen will, wie sich die Kifferkrankheit anfühlt, der kann einen simplen Selbstversuch starten. Man greife sich ein dreizehnjähriges Kind und zwingt es, eine fette Brasil-Zigarre zu rauchen. In weniger als einer halben Stunde tritt exakt das ein, was auch die Kiffer umhaut, die unter dem Cannabis-Hyperemesis-Syndrom leiden.

Einziges probates Mittel gegen die Symptome des Syndroms sollen heiße Duschen bzw. Bäder sein. Warum das hilft, wird noch erforscht. Allerdings warnen die Ärzte vor zu heißem Wasser. Zwar gibt es noch keine Studie, die untersucht hat, wie viele unter der Kifferkrankheit leidende Patienten sich seit der Legalisierung in Colorado verbrüht haben, aber die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es schon einige sein werden.

Dass die Seuche ernst zu nehmen ist und der Trend der Cannabislegalisierung ggf. zum Schutze der Weltbevölkerung gestoppt werden muss, zeigen die Zahlen aus Colorado: Wurden 2009 noch 41 CHS-Diagnosen von 113.262 Notfällen gezählt, so waren es seit der Legalisierung satte 87 von 125.095 Patienten. Damit dürfte klar sein, dass die Freigabe von Cannabis in Colorado schuld am Ausbruch der Epidemie ist. Denn wer wegen seines riskanten Cannabiskonsums nichts zu befürchten hat, der vertraut sich dem Doktor an und füllt den Fragebogen bei der Einlieferung ins Krankenhaus wahrheitsgemäß aus.