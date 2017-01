Promotion

Der größte Head&Grow Shop West-Österreichs hat eröffnet!

Nach 10 Jahren in Linz und Innsbruck nun auch in Salzburg.

In Bergheim bei Salzburg bietet Schall & Rauch das kompletteste Sortiment auf 800m2 Verkaufs- und Ausstellungsfläche. Im typischen modernen Schall & Rauch Stil wurden die Hallen adaptiert und laden zum gemütlichen Einkauf ein. In unmittelbarer Nähe zur Autobahnabfahrt und nur ca. 10 Minuten von der deutschen Grenze entfernt, befindet sich das Schall & Rauch Salzburg in ruhiger Lage und verfügt über ausreichend gratis Parkplätze und eine Drive In Ladezone.

Im vorderen Teil des Shops werden die Head Produkte präsentiert. Die beeindruckende Bong-Auswahl mit 500 verschiedenen Modellen und das umfassende Bong-Zubehör bieten alle namhaften Hersteller. Von Einzelstücken & Sonderanfertigungen, Perkolatoren über Ölbubbler bis hin zur günstigen Glasbong in allen Formen und Größen. Verschiedenste Pfeifen und Mühlen, die aktuellsten mobilen und stationären Vaporizer, Drehzubehör, Waagen und eine noch nie gesehene Papers- und Clipper-Auswahl runden das Head-Angebot ab.

Der Grow Bereich bietet ein großes Sortiment an Düngern, Substraten, Growboxen aller Größen, Messtechnik, Pflanzenschutz, Verarbeitung, hydroponische und aeroponische Bewässerungssysteme, die neueste Lüftungs- und Beleuchtungstechnik wie EC-Lüfter und LED-Systeme. Die umfassenden Setangebote reichen vom Basic für den Einsteiger bis zum Pro für den ambitionierten Pflanzenfreund. Viele Boxen, Lüfter, Beleuchtungssysteme und Bewässerungsanlagen sind aufgebaut und können auch in Betrieb genauestens inspiziert werden.

Das Hanfsamen Angebot umfasst 300 Sorten aller bekannten und renommierten Hersteller. Ob für Drinnen oder Draußen, Feminisiert, Regulär, Autoflowering oder CBD-Srains, hier findet sich immer etwas Bewährtes oder Neues.

Die langjährigen Mitarbeiter Sebastian und Peter führen durch das reichhaltige Head&Grow Sortiment und helfen gerne bei der Auswahl des richtigen Produktes.

Auch online können über 1500 Grow Produkte bestellt werden und das mit gratis Versand in Österreich! Demnächst wird das Angebot noch um Head-Produkte und Vaporizer erweitert.

Homepage & Onlineshop:

www.schall-rauch.at

Schall & Rauch Salzburg

Plainbachstrasse 8

5101 Bergheim

T.: 0662 276215

M.: salzburg@schall-rauch.at

Öffnungszeiten:

MO-FR 12-19H

SA 12-17H