Cannabis am anderen Ende der Welt.

Unter dem Namen Zher Kanogkhamsin wollte sich ein in Thailand lebender 46-jähriger deutscher Mann einen schönen Lebensabend gestalten. Nun drohen ihm einige Jahre Gefängnis, da man ihm dort den illegalen Handel mit selbst angebautem Marihuana vorwirft. Es wurde ein Deutscher in Thailand beim Hanfanbau erwischt.

Angeführt vom Landrat des Ortes Hua Hin, stürmten Polizisten und Soldaten das Anwesen des Thai-Deutschen, der heimlich Cannabis am anderen Ende der Welt zu kultivieren versuchte. 1,5 Kilogramm gepresstes Marihuana und knapp 250 Hanfpflanzen wurden bei dem am Dienstag durchgeführten Großeinsatz sodann aufgespürt und sofort sichergestellt. Die Fährte aufgenommen hatte wohl ein verdeckter Ermittler, der sich etwas von dem Cannabis Marke Homegrown hatte verkaufen lassen.

Vermutet wurde daraufhin direkt eine Marihuanaplantage, auf die eigentlich zunächst wenig hindeutete. Da der fließend Thai sprechende 46-Jährige auf seinem Grundstück auch normales Gemüse zog, fielen die 43 Hanfpflanzen inmitten des legalen Grünzeugs nicht sichtbar auf. 200 kleinere Gewächse, die an anderer Stelle standen, wurden laut Berichterstattern dagegen während der Razzia schneller entdeckt. Von außen betrachtet waren jedoch offensichtlich keine Hinweise erkenntlich, dass in dem Garten des Verdächtigten illegal der Hanf gedeihe.

Auch wenn Zher Kanogkhamsin beteuert, dass er das abgeerntete Cannabis nur für die eigene Nutzung und zur Linderung von Migräne und seines Krebsleidens einsetze, deutet die thailändische Polizei weitere Fundobjekte gegenteilig. Da besonders viele Pakete und Briefumschläge bei dem 46-Jährigen im Haus herumschwirrten, vermutet man einen regen Handel in andere Provinzen des Landes via verdeckten Postlieferungen. Alle verdächtigen Gegenstände wurden von den Beamten beschlagnahmt. In einem ersten Verhör gestand Zher Kanogkhamsin bereits, dass das gesamte Marihuana und alle für den Anbau benötigen Utensilien ihm gehörten.

Eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren und/oder eine Zahlung von 50.000 thailändischen Baht hat der Deutsche in Thailand nun wohl dank der Abmachungen des Narcotic Regulation Acts von 1999 zu erwarten.

1.330 Euro Bußgeld wären ja fast erträglich …