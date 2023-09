Bild: Hajo

Alles gute, Emanuel Kotzian. Der Cannabisaktivist und Herausgeber des Hanfjournals wird heute 51 Jahre alt. Wir wünschen dir alles Gute.

Emanuel Kotzian ist eine bedeutende Figur in der Diskussion über Cannabis und seine Legalisierung. Als Aktivist und Experte auf dem Gebiet der Drogenpolitik hat er sich viele Jahre lang für eine rationale und evidenzbasierte Herangehensweise an Cannabis eingesetzt.

Emanuel Kotzian wurde 1972 geboren und wuchs in einer Zeit auf, in der der Umgang mit Cannabis in vielen Ländern von Repression und Verbot geprägt war. Diese Erfahrungen prägten sein Interesse an Drogenpolitik und seine Überzeugung, dass eine Reform notwendig ist.

In den letzten Jahrzehnten hat sich Kotzian aktiv für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt. Er argumentiert, dass die Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten und -produzenten mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Er vertritt die Ansicht, dass eine regulierte und kontrollierte Freigabe von Cannabisprodukten sowohl die individuelle Freiheit respektiert als auch die Gesundheit und Sicherheit der Gesellschaft gewährleisten kann.

Kotzian stützt seine Argumente auf wissenschaftliche Studien und Erfahrungen aus Ländern, die bereits eine liberalere Drogenpolitik in Bezug auf Cannabis umgesetzt haben. Er betont die potenziellen Vorteile der Legalisierung, wie die Reduzierung der Schwarzmarktaktivitäten, die generierten Steuereinnahmen, die Entlastung des Justizsystems und die Möglichkeit, den Konsum sicherer zu gestalten.

Darüber hinaus setzt sich Emanuel Kotzian für die Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten ein. Er argumentiert, dass Menschen, die Cannabis für den persönlichen Gebrauch nutzen, nicht kriminalisiert werden sollten, sondern vielmehr Zugang zu Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen erhalten sollten.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Diskussion über Cannabis und seine Legalisierung in vielen Teilen der Welt nach wie vor kontrovers ist. Emanuel Kotzian und andere Aktivisten setzen sich jedoch unermüdlich für einen vernünftigen und gesundheitsorientierten Ansatz in dieser Debatte ein, der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Prinzip der individuellen Freiheit basiert. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Drogenpolitik zu schärfen und den Dialog darüber voranzutreiben. Kotzian beantwortet die Fragen, die ihr schon immer über das Cannabisbuisness wissen wolltet.

Ein Beitrag von Simon Hanf

