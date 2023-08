CDU-Chef Merz will Cannabis-Freigabe kippen

Laut Friedrich Merz befinden sich die Regierungsparteien SPD, FDP und Grüne „im Rausch der Drogenfreigabe“

Bild: stroinski / freeimages

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Wer am gestrigen Sonntag auf der Klobrille saß und dabei Deutschlands meistgelesene Zeitung durchblätterte, hockte nicht nur im eigenen Mief, sondern hatte überdies noch das besondere Vergnügen, sich von den geistigen Ausdünstungen des CDU-Chefs Friedrich Merz umnebeln und berauschen zu lassen. Und ja, was da in gedruckter Form aus dem Munde des obersten Christdemokraten kam, riecht man gerne – geradeso wie den eigenen Furz, wenn man zu jenem Teil des deutschen Germanenvolkes gehört, der anhaltende Verdauungsprobleme mit der Politik der Ampelregierung hat.

Der Tenor des Merzschen Interviews mit der Bildzeitung war, dass die Angstdeutschen keine Angst haben müssen, denn die CDU stehe Gewehr bei Fuß, um die Ampel auszuschalten und die Landschaften in Deutschland wie noch vor zwei Jahren blühen zu lassen. Im Gegensatz zur Scholz & Co., die die „wichtigen Themen nicht anpacken“, arbeite die CDU wenigstens an den „Lösungen für die Probleme“. Die Christdemokraten besäßen die „wirtschaftliche und sicherheitspolitische Kompetenz“ und hätten „ihren Kurs in der Einwanderungspolitik korrigiert“. Vor allem aber will die CDU dem von Helmut Kohl (CDU) und Angela Merkel (CDU) über Jahrzehnte gemästeten Bürokratiemonster ans Leder: „Kein einziges neues Gesetz darf zusätzliche Bürokratie auslösen.“

Friedrich Merz, der ewige Möchtegernkanzler, weiß auch schon wie.

„Wir würden das Heizungsgesetz stoppen. Es ist in dieser Form nicht nur technologisch verfehlt, sondern setzt auch eine riesige neue Bürokratie in Gang“, lässt er die Leser der Bildzeitung wissen.

Auf die Frage, welches Gesetz er außer dem Heizungsgesetz noch zurücknehmen würde, sagte der Freizeitpilot: „Die Legalisierung von Cannabis darf nicht kommen. Diese Bundesregierung vergisst im Rausch der Drogenfreigabe unsere Kinder und Jugendlichen. Der vorliegende Gesetzesentwurf lässt völlig offen, wie Minderjährige geschützt werden sollen, bei denen Cannabis-Konsum besonders verheerende Auswirkungen auf die körperliche und geistige Entwicklung hat. Eine Normalisierung und letztlich Verharmlosung dieser Droge hilft dabei ganz sicher nicht. Im Übrigen: Die Bundesregierung kann sich nicht auf die Förderung der Wirtschaft einigen, aber auf die Freigabe von Drogen. Das sagt doch alles.“

Konkret hieße das, die CDU mit Friedrich Merz als Kanzler würde den „Anti-Hanf-Krieg“ neu anheizen – und das womöglich mit einer noch härten Gangart gegen alle Cannabis-Konsumenten. Natürlich alles nur zum Wohle des greisen deutschen Volkes, das ein ernstes Alkoholproblem hat.

Merz blendet aus, dass in Deutschland rund acht Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung Alkohol in gesundheitlich riskanter Form konsumieren. Das heißt: Etwa ein Sechstel der Erwachsenen süppelt Bier, Wein und Schnaps in gesundheitsschädlichen Mengen. Gut zwei Prozent aller Todesfälle in Deutschland gehen auf das Konto übermäßigen langjährigen Alkoholkonsums.

Für Merz und seine Christdemokraten stellt diese Form des Drogenmissbrauchs offenbar kein Problem dar. Kurz gesagt: Die Oppositionspartei CDU vergisst „im Rausch der Nichtdrogenfreigabe unsere Kinder und Jugendlichen“, indem sie unsere Kleinsten ungeschützt der deutschen Saufkultur aussetzt.

Aber gut, geschenkt! Friedrich Merz, der im Rentenalter befindliche Merkelnachfolger, kann nicht anders. Der Blick nach vorne, um das Land voranzubringen, geht gerade nicht. Sein trüber Blick ist voller Angst nach hinten gerichtet, wo der alte weiße Mann statt Gefolgschaft nur noch Verfolger sieht, die ihn jagen und grillen wollen. Dem Boomer Merz bleibt gar nichts anderes übrig, als dem gleichaltrigen deutschen Michel Zucker zu geben. Der Merzsche Populismus für Rentner, ob aus reinem Herzen gesprochen oder nicht, ist eine lebensrettende Sofortmaßnahme für die kranken Omas und Opas des deutschen Europas, die es einfach nicht verwinden können, dass ihr schönes Leben in Bullerbü zu Ende geht und die Heizung heruntergedreht werden muss.

Das christdemokratische Gezeter um die „Cannabis-Legalisierung light“ bleibt also beste Unterhaltung in einem Land, das ein ernstes Problem mit der Überalterung der alkoholsedierten Bevölkerung hat und daran mächtig gewaltig kränkelt. Das wirklich Amüsante an diesem Phänomen ist, dass es zwar einen Balsam zur Linderung dieser Volkskrankheit gibt, der aber nicht angewendet werden darf. Das Genesungsmittel nennt sich Haschisch bzw. Marihuana, bekannt unter dem Obergriff Cannabis. Nur leider ist Cannabis nach dem Verständnis der Union kein Brokkoli, was erklärt, dass in diesem unseren Vaterland vorrangig nur Kinder und Jugendliche daran genesen.

