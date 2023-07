Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Riesige Cannabisplantagen in England hochgenommen, damit gelang der Polizei in Großbritannien ein Erfolg.

Es ist der größte Einsatz dieser Art in der Geschichte Großbritanniens. Diesmal war das Ziel auch tatsächlich ein großer Cannabisring. Dies bedeutet allerdings nicht, dass dieser Einsatz auch sinnvoll war. Es geht um mehr als 450 Ermittlungsverfahren und 182.000 beschlagnahmte Pflanzen. Die Pflanzen haben einen geschätzten Straßenverkaufswert zwischen 115 und 130 Millionen Pfund (134 bis 150 Millionen Euro), teilte die britische Polizei mit. Dies berichtete n-tv.de.

Es handelt sich hier um den größten Polizeieinsatz im Bereich Betäubungsmittel in der Geschichte Englands und Wales. Die Razzien fanden laut Angabe der Polizei letzten Monat statt. Es wurden 20 Schusswaffen, über 600.000 Pfund in bar und 26 Kilo Kokain beschlagnahmt. Die britische Polizei gibt an, dass der Cannabisanbau eine wichtige Geldquelle für die organisierte Kriminalität ist. Es stehe fest, “dass an der Cannabis-Produktion beteiligte organisierte Netzwerke einen direkten Bezug zu einer Reihe anderer schwerer Verbrechen” hätten wie etwa “moderner Sklaverei”, erklärte der Experte für organisiertes Verbrechen der nationalen Polizei, Steve Jupp. Das Cannabisgeschäft ist in Händen der organisierten Kriminalität, welche das Produkt unkontrollierbar machen. Durch eine Legalisierung hätten wir ein kontrolliertes Produkt in Händen von anständigen Menschen. In England sollen die Bürger sogar Cannabiskonsum denunzieren. England hat noch einiges zu lernen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

