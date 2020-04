England: Bürger sollen mehr Cannabis-Konsumenten denunzieren

Polizei von Yorkshire bittet die Bevölkerung um verstärkte Mitwirkung bei der Jagd auf Kiffer und Homegrower

Von Sadhu van Hemp

Seit die Corona-Pandemie die Welt im Würgegriff hält, ist es nicht mehr weit her mit den im letzten Jahrhundert erstrittenen Freiheitsrechten. Oberste Prämisse ist der Gesundheitsschutz, der alle Verbote und Freiheitsbeschränkungen rechtfertigt. Gesundheit geht immer als Argument für staatliche Willkür und die Stigmatisierung ganzer Bevölkerungsgruppen. Cannabis-Konsumenten kennen das vorgeschobene Argument der Gesundheitsfürsorge allzu gut, denn sie gehören zu so einer Gruppe, die gnadenlos verfolgt, ausgegrenzt und in den Dreck getreten wird – zum Schutze der Gesundheit unserer adipösen Kinder. In Pestzeiten war es „der Jude“, der Tod und Verderben über die Menschen brachte. Auch die Nazis bedienten sich dieser Lüge, indem sie ganze Bevölkerungsgruppen zu minderwertigem Leben erklärten, die den gesunden arischen Volkskörper durchseuchen.

Nun ist es also der SARS-CoV-2-Virus, der es erlaubt, aus Gesundheitsschutzgründen endlich mit jener Sorte Mitbürger abzurechnen, die der besorgten Volkseele schon immer ein Dorn im Auge war. Die Zeitenwende ist angebrochen, um den Menschen zur Abwechslung mal wieder etwas mehr Konformität zu verordnen. Und die Mehrheit der Deutschen ist mit Leib und Seele dabei, sich unterzuordnen und Vater Staat untertänigst zu dienen: Tracking-App – kein Problem; Verzicht auf Freiheitsrechte – schon okay; Mitbürger anscheißen – aber klar doch!

Was in Deutschland wie von selbst klappt und das Herz eines jeden Law-and-Order-Freaks erwärmt, wünscht sich auch die englische Polizei. Die Bürger und Bürgerinnen sollen deshalb während des Lockdowns die Zeit nutzen und ein bisschen in der Nachbarschaft herumschnüffeln, um Cannabis-Konsumenten und Homegrower ans Messer zu liefern.

Und so gibt die Polizei von South Yorkshire Tipps, was zu tun ist, wenn aus Nachbars Wohnung oder Garten der süße Duft von Haschisch und Marihuana zieht. Jeder soll sich bewusst sein, dass Cannabis eine Droge der Klasse B und der kiffende Nachbar eine Straftäter ist. Es sei folglich erste Bürgerpflicht, gehorsamst Meldung zu machen.

Die Yorkshire Evening Post zitiert einen Polizeisprecher: „Die Anwohner sind oft am besten in der Lage, täglich zu sehen, ob sich ihre Nachbarn verdächtig verhalten und in ihren Häusern Drogen besitzen, anbauen oder verkaufen“.

Zugleich versichert die Polizei, dass die denunzierten Nachbarn nicht herausfinden werden, wer der Tippgeber ist. Die Beamten werden nur protokollieren, dass sie aufgrund eines Hinweises auf die Spur gebracht wurden und erst bei der Kontrolle die Straftat aufgedeckt haben. Auch könne man die Polizei anonym kontaktieren. Ein Sprecher sagte: „Wenn Sie Anzeichen dafür entdecken, dass es in Ihrer Gemeinde möglicherweise eine Cannabis-Farm gibt, können Sie uns anonym anrufen oder unser anonymes Online-Formular benutzen. (…) Sie werden nicht nach persönlichen Angaben gefragt. Weder Ihre Telefonnummer noch Ihre IP-Adresse werden zurückverfolgt oder aufgezeichnet.“

Ein Sprecher der Polizei von Nottinghamshire appellierte schließlich an alle Immobilienbesitzer: „Wenn Sie eine Immobilie besitzen oder vermieten, müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein und dafür Sorge tragen, dass auf Ihrem Grundstück kein Cannabis angebaut wird.“

Es geht also neuerdings erschreckend altdeutsch zu bei unseren Nachbarn auf der Insel. Corona macht’s möglich, dass selbst die älteste Demokratie der Neuzeit am Abgrund steht und eins, zwei, drei zum Polizeistaat verkommt. Wohl dem, der sich wie Prinz Harry dieser Fehlentwicklung entziehen kann. Übel dem, der ohnmächtig das Unrecht ertragen muss, das ihm angetan wird.

