Cannabislegalisierung in zwei Schritten? Die Pläne der Ampel verzögern sich, eine Legalisierung in zwei Schritten ist wahrscheinlich.

Es ist unwahrscheinlich, dass es in kurzer Zeit möglich sein wird, Cannabis selbst anzubauen und zu vertreiben. Dies liegt zum einen an den Verzögerungen in Brüssel sowie an der allgemeinen Ungewissheit, berichtet das Ärzteblatt. Die Cannabislegalisierung wird möglicherweise in mehreren Schritten umgesetzt, meint SPD-Rechtspolitikerin Carmen Wegge der Zeitung. „Noch in diesem Jahr muss die Entkriminalisierung kommen“, sagte Wegge.

Somit ist es durchaus möglich, dass Besitz und Konsum noch innerhalb dieses Jahres entkriminalisiert werden. Dies wird den 200 000 Konsumenten, welche jedes Jahr strafverfolgt werden, sehr zugutekommen. Es wäre eine gute Möglichkeit, diese Ungerechtigkeit nach Jahrzehnten endlich zu beenden. Aktuell arbeiten laut Wegge acht Ministerien unter Hochdruck an der Legalisierung. Federführend ist weiterhin das Gesundheitsministerium unter Lauterbach. „Ich gehe deshalb davon aus, dass wir den Zeitplan halten werden und (den Gesetzentwurf) spätestens Ende März vorlegen.“ meint Wegge. Für die Entkriminalisierung wird die Zustimmung Brüssels nicht benötigt, für die Legalisierung hingegen schon. „Es könnte sein, dass wir nur einen Teil des Gesetzes der EU vorlegen“, erklärte die SPD-Rechtsexpertin. Damit würde die Entkriminalisierung nicht verzögert, sagte Wegge.

Die Legalisierung von Cannabis ist längst überfällig. Wir fordern sofortige Entkriminalisierung. Der Plan, den Wegge vorschlägt, kommt dem Ziel zumindest sehr nahe. Entkriminalisierung sofort!

Ein Beitrag von Simon Hanf

