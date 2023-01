Bedrocan will künftig in Dänemark herstellen

Neue Produktionsstätte soll die Nachfrage in ganz Europa decken.

Der niederländische Medizinalhanfanbieter Bedrocan will laut Pressemitteilung eine neue Anlage in Dänemark eröffnen, um den europäischen Markt weiter zu decken.

Bedrocan wurde 2003 gegründet und ist bislang der einzige Hersteller von medizinischem Cannabis in den Niederlanden. Die neue Produktionsstätte für Anbau und Verpackung soll bis Ende 2023 in Køge, 30 Kilometer südlich von Kopenhagen, in Betrieb gehen und rund 40 neue Arbeitsplätze schaffen.

Bedrocan betreibt bereits zwei Indoor-Produktionsanlagen, eine Pflanzenforschungseinrichtung sowie ein Labor in den Niederlanden. Das Unternehmen ist allerdings derzeit an einen Exklusivvertrag mit dem niederländischen Gesundheitsministerium gebunden. Dies bedeutet, dass die Produkte von Bedrocan nach dem derzeitigen Rechtsrahmen nur über das niederländische Amt für medizinisches Cannabis (OMC) erhältlich sind.

Durch die Dänische Betriebsstätte erhofft sich Bedrocan einfacher am internationalen Markt teilnehmen zu können. Das Unternehmen gewinnt so die Freiheit, direkt mit anderen kommerziellen Partnern Geschäfte zu tätigen. Die GMP-zertifizierte Anlage soll es ermöglichen, die Produktionskapazität zu erweitern und die wachsende internationale Nachfrage nach medizinischen Cannabis-Produkten zu decken. Dänemark bietet neben der Nähe zu den Niederlanden einen weiteren, entscheidenden Standortvorteil. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern ist die maximale Produktionsmenge von medizinischem Cannabis rechtlich nicht beschränkt.

