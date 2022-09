Mehrheit für die Legalisierung

Bild: Archiv Su

Die Mehrheit der Deutschen (61%) sind für eine Legalisierung von Cannabis. Dies geht aus dem Ergebnis einer aktuellen Umfrage hervor.

Es ist eindeutig, die Mehrheit der Deutschen ist nun für die Legalisierung von Cannabis. Diese Umfrage wurde vom Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos durchgeführt. Laut deren Ergebnissen sind 61% für die legale Abgabe von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften. Vor wenigen Monaten waren nur knapp mehr als die Hälfte dafür.

Nur noch 39% lehnen die Pläne der Bundesregierung klar ab.

Es gibt allerdings eine starke Diskrepanz zwischen den einzelnen Altersgruppen. So sind unter den 18- bis 39-Jährigen zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) für eine Legalisierung. In der Generation der 60- bis 75-Jährigen sind es nur etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent). Diese starke Diskrepanz lässt sich durch mangelnde Aufklärung in der älteren Generation erklären. Ebenfalls wurde in den 1970er der Krieg gegen Drogen massiv durchgeführt, welchen diese Generation stark zu spüren bekommen hat. Dadurch halten sich die Lügen der damaligen Politiker noch immer in den Köpfen der Menschen auf.

Bei den Partydrogen wie Kokain und Amphetamin ist die Aufklärung allerdings noch nicht so weitreichend angekommen. Dort wird von 95% der Menschen die Prohibition immer noch als richtige Wahl angesehen. Dies entspricht allerdings keinerlei wissenschaftlicher Grundlage, denn die Prohibition führt zu mehr Leid, als sie verhindert. Immerhin sind knapp 11% der unter 49-Jährigen für die Entkriminalisierung dieser Partydrogen. Hier ist weiterhin Aufklärung erforderlich, um diesen Prozentsatz ebenfalls zu steigern.

Ein Beitrag von Simon Hanf

