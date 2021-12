Umfrage über Cannabis-Legalisierung in Deutschland

Cannabis-Legalisierung in Deutschland ist umstritten



Laut einer aktuellen Befragung zum Thema Cannabis-Legalisierung des Meinungsforschungsinstituts Civey, ist die Gesellschaft gespalten. Rund 43 Prozent der Befragten sind Pro Cannabis-Legalisierung. Aber genauso viele lehnen diese Idee ab. Was deutlich aus der Umfrage hervorgeht ist, dass sich auch die Generationen spalten. Zwei Drittel der 18- bis 29-Jährigen sind für die Legalisierung von Cannabis, wobei zwei Drittel, der über 65-Jährigen dagegen sind oder unentschieden. Die Ampel-Parteien haben die Cannabis-Legalisierung bereits in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Markus Blume, CSU-Generalsekretär lehnt die Pläne der Ampel-Parteien ab und erwähnte: „Cannabis ist und bleibt eine Einstiegsdroge. An den Niederlanden sieht man, wohin eine laxe Drogenpolitik ein Land führt: zu einem Tummelplatz für die Organisierte Kriminalität.“

