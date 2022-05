Bild: Su/Archiv

Wie kann Cannabis die Produktivität steigern? Cannabis und Produktivität klingt zunächst widersprüchlich, aber Cannabinoide können tatsächlich die Produktivität steigern. Das gesellschaftliche Bild des Kiffers ist, dass Kiffer faul auf der Couch liegen mit einer Chipstüte in der Hand. Ein veröffentlichter Beitrag liefert hier interessante Einblicke.

Doch es gibt tatsächlich Cannabinoide und Konsumformen die die Produktivität steigern können. Schließlich sind Menschen individuell und neue Forschung zeigt völlig neue Seiten des Cannabiskonsums auf.

Viele Künstler, Philosophen und auch Wissenschaftler haben Cannabis genutzt um ihre Produktivität zu steigern. Immanuel Kant, Carl Sagan, Wagner, Schopenhauer um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Wie wirkt sich Cannabis auf die Produktivität aus?

Nachdem in teilen der USA und Kanada Cannabis legalisiert wurde, gab es tatsächlich einen Anstieg in der Produktivität. Dies war in der Altersgruppe der 40-62 jährigen klar zu erkennen.

Ein Mitarbeiter einer Cannabisklinik sagte gegenüber Fortune Magazine dass Menschen häufig geringe Dosierung (2,5-10mg THC) von Cannabis nehmen. Dies helfe einigen Menschen eine bessere Work-Life-Balance zu halten.

Cannabis und Denkmuster.

In einer Studie gab man 36 Menschen unter Einfluss von Cannabis und dann nüchtern und 38 durchgehend nüchternen Teilnehmern verschiedene Aufgaben zur Erinnerung. Die Teilnehmer bekamen Konzepte genannt an welche sie sich erinnern sollten. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Erinnerungsvermögen der Teilnehmer getestet.

Bei den Menschen die Cannabis konsumiert hatten waren die semantischen Erinnerungen deutlich stärker. Es wurden neue Konzepte und Erinnerungen geknüpft auf die die nüchternen Menschen gar nicht kommen konnten.

Dies liegt daran dass Cannabis das kreative (divergente) Denken erhöht und so kreative Lösungsansätze entstehen können.

Die besten Cannabinoide für die Produktivität

Delta-8 THC

Delta-8 THC verursacht ein weniger paranoides High-Gefühl als das klassische THC. Deshalb eignet es sich besonders für den Alltag, auch weil die Sedierung nicht so stark ist.

Delta-9 THC

Das klassische Cannabinoid welches die meisten Menschen mit Cannabis assoziieren. Es kann die Kreativität steigern, nur sollte nicht so viel davon konsumiert werden, denn ansonsten ist man eher Couch-Locked

Delta-10 THC

Delta-10 THC ist ein Isomer von Delta-9. Es wirkt mehr energetisierend als Delta-8 und Delta-9.

CBG

CBG kann die adreno-Rezeptoren aktivieren. Dies hat einen ähnlichen aber schwächeren Effekt als Kaffee. Eine Sedierung ist damit quasi unmöglich.

Die Adreno-Rezeptoren lösen den Fight or Flight Effekt aus. Es wird mehr Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Dadurch ist man deutlich wacher und fokussierter.

CBD

CBD ist ein in Deutschland legales Cannabinoid. Es macht nicht high und kann Angst und Stress reduzieren. Angst und Stress blockieren die Produktivität und CBD kann dabei helfen, diese Blockaden zu lösen und befreiter zu arbeiten.

HHC

HHC oder auch Hexahydrocannabinol, ist ein eher unbekanntes Cannabinoid. Es wurde 1947 von Rogers Adams entwickelt und patentiert. In geringen Dosierungen wirkt es wie Delta-8 THC und in höheren Dosierungen wie Delta-9 THC.

THCV

Auch THCV ist ein eher ungewöhnliches Cannabinoid. Anders als das klassische Delta-9 THC kann THCV appetitsenkend wirken. Viele Menschen berichten, dass sie auf THCV klarer Denken können. Die Standarddosis beträgt 15-20mg.

Fazit

Können Cannabinoide nun die Produktivität steigern. Ein klares Ja.

Cannabinoide verändern die Denkmuster im Gehirn. So verstärkt Cannabis das divergente Denken und reduziert das konvergente Denken. Das konvergente Denken ist das logische Denken, welches nach klaren Schemata verläuft. Das divergente Denken dagegen ist das kreative Denken. Unser Gehirn kommt auf neue Ideen und kreative Lösungsansätze.

So kann Cannabis dabei helfen neue Konzepte zu entwickeln und so die Produktivität steigern.

Cannabis ist allerdings nur ein kleiner Teil, der dabei Helfen kann besser im Alltag klarzukommen. Sich alleine auf Cannabis zu verlassen ist definitiv nicht der goldene Weg. Wichtige Schlüsselstellen sind zum Beispiel der Schlafrhythmus und die Ernährung. Ebenfalls ist es wichtig seine Fortschritte im Blick zu haben und seine Ziele in kleine Mini Ziele aufzubrechen. Desweiteren sollte man sich klar machen wofür und weshalb man überhaupt aufsteht und arbeitet. Meditation kann dabei helfen. Ebenfalls sollte man auf eventuelle Wechselwirkungen mit Medikamenten achten.

Hierbei sollte man sich mehr auf sich selbst und seine eigenen Empfindungen fokussieren. Nicht zu viel über Dinge nachdenken die einem Schaden und auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance achten.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken