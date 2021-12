Der Chef der Suchtgiftermittlung gegen Cannabis-Legalisierung

Der österreichische Suchtgiftermittler äußert sich besorgt über die Cannabis-Legalisierung



Peter Gruber, der Chef der Suchtgiftabteilung im Landeskriminalamt Vorarlberg ist gegen eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Er ist besorgt über die Auswirkungen, die in Vorarlberg ausgelöst werden könnten. Vor allem was das Einstiegalter anbelangt. Inzwischen seien 14-Jährige, die mit einem Joint von der Polizei erwischt werden keine Seltenheit mehr, so Gruber. Zudem gäbe es auch viele Menschen, die legale Drogen wie Alkohol missbrauchen. Eine weitere legale Droge lehnt er strikt ab. Der Jugendschutz ist dem Suchtermittler wichtig, jedoch sehe man auch an vergangenen Prohibitionen, wie wenig diese funktioniert haben. Jedoch ist das Ziel der kontrollierten Freigabe, die Qualität des Cannabis und dessen Kontrolle, damit die Weitergabe von verunreinigten Substanzen verhindert werden und somit der Jugendschutz gewährleistet werden kann. Der Leiter der Suchtpräventionsstelle Supro, Andreas Prenn nimmt wie folgt Stellung: „Wenn ein großer Teil der Bevölkerung, auch der Jugendlichen, Cannabis konsumiert, kann man nicht wegschauen. Inzwischen hat sich ganz klar gezeigt, dass die komplette Prohibition genau bei diesen Themen überhaupt nicht wirkt.“

