Hanfticket: Nicht alle Tickets verkauft

Die BVG zeigt sich trotzdem froh über den Marketing-Gag

Der Stoff aus dem die Tickets sind.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind bekanntlich sehr locker im Angesichts der unbezwingbaren Flut an obskuren und absurden Ereignisse und Fahrgäste, die sich täglich in den auffallend gelben Bussen und Bahnen tummeln. Wer sich Samstag nachts einen kleinen Trip mit der U8 gegönnt hat, dem ist das nichts neues. Mit der Lockerheit kommt ein für den nicht-Berliner ungewöhnlich kesses Auftreten einher. Dazu gehört auch der letzte Streich: Das Unternehmen bot kürzlich ein Hanfticket an.



Drei Tropfen Hanfsamenöl befanden sich maximal auf einem Ticket – also selbstverständlich ohne CDB und THC. Dennoch war das Ticket vor allem eins: Essbar. Dem Öl wird schließlich beruhigende Wirkung nachgesagt; im Stress des Berliner Alltags nicht gerade unwillkommen. Nur vor dem Verzehr vor der letzten Fahrt warnt die BVG – schwarzfahren mit gültigem Ticket im Bauch bleibt schwarzfahren.



Der Gag kam gut an, ausländische Medien nahmen die Story auf und berichteten über das etwas andere Nahverkehrsunternehmen aus Berlin. Und dennoch: Etwa 20 Prozent der Rund 7000 Tickets fanden keinen Eigentümer. “Wir konnten wie erhofft mal wieder für ein Schmunzeln in sehr vielen Gesichtern sorgen,” so ein Sprecher der BVG. Zum 17. Dezember wurde die Aktion beendet. Das so viele Tickets übrig blieben, verwundert allerdings: Regelmäßig überrascht die BVG mit ungewöhnlichen Marketing-Strategien, nicht zuletzt mit Sneakern mit eingenähtem Jahresticket. Sowohl die Hanftickets sowie die Sneaker finden sich dann meist im Internet für obszöne Preise wieder; schon jetzt gehen die bereits entwerteten Tickets für ein vielfaches der ursprünglichen 8,80€ über den Tisch.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken