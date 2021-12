Berliner BVG bietet über die Feiertage„Hanfticket“ an

Über die Feiertage startet die BVG eine Kampagne mit „Hanftickets“



Die Politik hat sich für eine Cannabis-Legalisierung im Koalitionsvertrag geeinigt. Bis die Legalisierung jedoch so weit ist, wird es noch dauern. Die Berliner BVG nimmt die Entscheidung der Ampel-Parteien ernst und startet mit einer Marketing-Aktion rund um das Thema Cannabis. Zudem will die Berliner Verkehrsbetriebe die gesellschaftliche Akzeptanz der Cannabis-Pflanze testen. Nun bietet die BVG über die Feiertage ein sogenanntes „Hanfticket“. Die gibt es in den Kundenzentren zu kaufen. Das „Hanfticket“ ist ein Tagesticket für den öffentlichen Nahverkehr, das Besondere: Es besteht aus Esspapier und soll mit einigen Tropfen Hanf-Öl beträufelt sein. Nach Ablauf der Gültigkeit können die Fahrgäste das Ticket essen. Die Tickets gelten nach Erwerb 24 Stunden. Zudem will die BVG mit dieser Aktion ihre Offenheit gegenüber Drogen kundgeben. Das Unternehmen äußerte sich wie folgt: „Wir sind gegen jegliche Art von Drogenkonsum – egal, ob illegal oder legal. Aber: Wir sind für einen offeneren Umgang mit völlig unbedenklichen Stoffen.“

