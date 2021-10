Vorsitzender der Polizeigewerkschaft in Bayern ist gegen eine Cannabis-Legalisierung

Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Bayern ist besorgt über die mögliche Cannabis-Legalisierung



Nachdem Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, seine Bedenken über eine mögliche Cannabis-Legalisierung geäußert hat, schließt sich nun auch Peter Pytlik seiner Kritik an. Pytlik, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Bayern, bezeichnet die Pläne zur Legalisierung von Cannabis als einen „gefährlichen Irrweg“. Zudem ergänzt er Folgendes: „Cannabis ist bekanntermaßen die Einstiegsdroge Nr. 1 und führt nach Aussagen von Fachleuten immer öfter in die Abhängigkeit, ganz abgesehen von den gesundheitlichen Gefahren, die damit einhergehen. Wir sehen das sehr kritisch und sind sehr verwundert und irritiert, wie die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, am 20.10.2021 in der BR-Sendung `Kontrovers` die Freigabe – trotz Warnungen von Fachleuten und Wissenschaftlern – vehement verteidigte“. Als Beispiel eines Scheiterns der Cannabis-Legalisierung erwähnt Pytlik Holland und beschreibt das Land als Drogenumschlagplatz in ganz Europa.

