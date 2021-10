40-Jähriger Mann lagert 50 Kilogramm Haschisch

Mann wird verurteilt wegen Lagerung von 50 Kilogramm Haschisch



Ein 40-Jähriger aus Winterthur lagerte 50 Kilogramm Haschisch in Blöcken. Nun musste er sich vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Der Mann hat anscheinend von unbekannten Personen eine unbekannte Menge Hanf-Pollinat übernommen. Diese hat er dann zu Haschisch-Blöcken à 100 Gramm verarbeitet. In einem Lagerraum in Birmensdorf lagerte er die Haschisch-Blöcke. Rund 50 Kilogramm abgepacktes und verkaufsfertiges Haschisch. Neben dem Haschisch fanden die Beamten ebenfalls 17,2 Kilogramm Pollinat. Der Mann habe aber nicht nur gegen das Betäubungsmittelgesetz verletzt, sondern es gab bereits vergangene Strafdelikte wie, Hausfriedensbruch, geringfügiger Diebstahl, Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch, Fahren ohne Berechtigung und fahrlässige Verletzung der Verkehrsregeln. Der 40-Jährige Mann erhielt im abgekürzten Verfahren eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten. Ebenfalls muss er eine Busse von 300 Franken bezahlen.

