Bedeutet eine Ampel-Koalition die Legalisierung von Cannabis?

Legalisierung von Cannabis durch die Ampelkoalition möglich



Der Hanfverband setzt sich für die Legalisierung von Cannabis ein und fordert nun auch von der möglichen Ampel-Koalition. Die Grüne und FDP setzen sich seit Längerem für eine Legalisierung von Cannabis ein. Bedeutet dies, dass wir bald mit Coffeeshops in Deutschland rechnen können? Der Geschäftsführer des Hanfverbands, Georg Wurth sieht die Ampel-Koalition als sehr optimistisch an: „Die Chancen auf eine Legalisierung waren noch nie so groß wie jetzt. Zusammengenommen haben die beiden mehr Stimmen bekommen als die SPD, die im Punkt Cannabis etwas zurückhaltender ist. Hier müssen sich Grüne und FDP in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen.“ Wurth selbst spricht selbst von einer kontrollierten Abgabe von Cannabis-Produkten in Fachgeschäften an Kunden ab 18 Jahren. Auch sollte auch in Deutschland Coffeeshops eröffnet werden und der Joint für alle zugänglich gemacht werden. Die Grünen haben in ihrem Bundestagswahlprogramm ein Cannabiskontrollgesetz aufgenommen, um den regulierten Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften zu ermöglichen. Die FDP dagegen fordert eine regulierte Abgabe von Cannabis.

