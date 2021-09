Italien steht kurz vorm Referendum zur Entkriminalisierung von Cannabis



In Italien scheint ein Referendum zur Entkriminalisierung von Cannabis in Sicht zu sein. Hierbei geht es um die Entkriminalisierung des Anbaus und Konsums von Cannabis. In nur vier Tagen wurden bereits von über 420.000 Unterschriften zur Entkriminalisierung gesammelt. Das Ziel sei 500.000 Unterschriften noch vor dem 30. September zu erreichen. Wenn dieses Referendum eintreten sollte, dann würde es ein Gesetz aus dem Jahr 1990 ändern. Indem der Verkauf von Cannabis mit einer Gefängnisstrafe von zwei bis sechs Monaten und den Besitz von Cannabis für den Eigenbedarf mit dem Führerscheinentzug bestraft. „Es gibt etwa eine Million Cannabiskonsumenten in Italien. Die Menschen, die Cannabis konsumieren, gehören nicht zu Randgruppen der Gesellschaft, wie sie von rechten Parteien beschrieben werden. Außerdem wurde Cannabis in vielen Teilen der Vereinigten Staaten ebenfalls durch Volksabstimmungen legalisiert“, erklärte Guiseppe Civati, der Gründer der progressiven Partei Possibile.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken