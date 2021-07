Sprinterin Sha’Carri Richardson darf nicht bei den Olympischen Spielen teilnehmen

Sha’Carri Richardson wurde aufgrund eines positiven Cannabis-Test bei der Olympiade gesperrt



News von Derya Türkmen





Der amerikanische Leichtathletik-Verband hat die Sprinterin Sha’Carri Richardson von der Olympiade gesperrt. Der Grund sei ihr Cannabis-Konsum. Die Spitzensprinterin gewann am 19. Juni bei den Ausscheidungskämpfen in Oregon das 100-Meter-Rennen und hatte sich somit einen Platz im Olympia-Kader der USA erkämpft. Danach wurde Sha’Carrie aber positiv auf Cannabis und damit auf die enthaltende Substanz THC getestet. Ihr Erfolg bei den Trials in Eugene gestrichen und wurde für 30 Tage suspendiert. Die Suspendierung wäre vor dem Staffelrennen in Tokio abgelaufen. Der Grund ihres Cannabis-Konsums war, dass ihre Mutter verstorben sei. Der US-Verband versprach, dass sie der 21-Jährigen helfen würde, um ihre psychischen Herausforderungen zu bewältigen. Zudem sei es nicht fair, gegenüber anderen Sportler:innen, die an ihrer Stelle teilnehmen können. Sha’Carrie Richardson äußerte sich im US-Fernsehen wie folgt: „Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, was ich tun soll, was ich nicht tun darf, und ich habe diese Entscheidung trotzdem getroffen.“

