Berliner CDU will Cannabis-Prohibition verschärfen

CDU-Spitzenkandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin verspricht Großoffensive gegen Cannabis-Kriminalität

Photo Ruth Groth

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Am 26. September werden die Deutschen zur Wahlurne gebeten, um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu klären. Aber nicht nur das: In der Bundeshauptstadt gibt es noch ganz anderen Klärungsbedarf. Zeitgleich dürfen sich nämlich die Berliner im Schatten der Bundestagswahl ein neues Abgeordnetenhaus wählen.

Zur Erinnerung: Berlin ist jener Flecken Erde tief im Osten der Republik, der nicht zum funktionierenden Teil Deutschlands gehört und von „linksgrünversifften Gutmenschen“ okkupiert ist. Sozialdemokraten, Linke und Grüne haben den Berliner Senat und die dazugehörigen Posten und Pöstchen unter sich aufgeteilt – und die Mehrheit der Berliner findet das bis dato auch gut so.

Alles andere als gut finden das die Mitbürger aus dem schwarzbraunen Milieu, die es einfach nicht ertragen und hinnehmen wollen, dass der Senat kein Herz für Wohnungsspekulanten, Autofahrer und Genderverweigerer hat. Vorneweg rennt der von den Faschisten der AfD getriebene CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner gegen die Politik des verhassten rot-rot-grünen Senats an – in dem Glauben, er sei der richtige rechte Heiland, der die Berliner hinter die Fichte führen kann. Der Kai verspricht auf seinen Wahlplakaten, dass er „zuhören und anpacken“ will, wenn er denn Regierender Bürgermeister wird. Er, der verlängerte Arm der Privilegierten, will den vom Mietenwahnsinn gebeutelten „Mietern wirklich helfen“, indem er „Nein zum Enteignen“ sagt. Was für ein Contradictio in adiecto! Der 48-jährige gebürtige Spandauer und seine Wahlhelfer gehen wohl davon aus, dass der nicht ganz so pfiffige Teil der Berliner auf den plakatierten „Widerspruch in sich“ hereinfällt und aus Angst vor sozialverträglichen Mieten die CDU wählt.

„ROT-ROT-GRÜN: DIE VOLLE DRÖHNUNG VERFEHLTE DROGENPOLITIK“

Das am Freitag verkündete Wahlprogramm der Berliner CDU strotzt nur so vor Panikmache. Wie immer ist auch Cannabis ein Schwerpunktthema, um die schlichten Gemüter der kleinbürgerlichen Spießerwelt zwischen Köpenick und Spandau zu erhitzen: „Rot-Rot-Grün: Die Volle Dröhnung verfehlte Drogenpolitik“ titelt die CDU in großen Lettern auf ihrer Website. Dass an diesem Vorwurf durchaus etwas dran ist, bestreitet niemand, allerdings nicht in dem Sinne, der die Betonköpfe der Christdemokraten umnebelt. Nicht Rot-Rot-Grün verabreicht den Berlinern die „volle Dröhnung“ einer verfehlten Drogenpolitik, sondern die Union mit ihrer Forderung, die augenblicklich in der Hauptstadt geduldete Freigrenze von 15 Gramm Cannabis auf sechs Gramm abzusenken.

Wie weit die Berliner CDU von einer vernünftigen Drogenpolitik entfernt ist, zeigt die ewig gleiche Leier, Cannabis als Ursache für das mangelnde Sicherheitsgefühl der Bürger anzuführen. Wegner und Co. malen fleißig weiter am Horrorgemälde „Görlitzer Park“, wo all der Haschgift-Schrecken so herrlich anschaulich kumuliert, der die deutschen Angstbürger einnässen lässt: illegale Drogen, fremdländische Clans, dunkelhäutige Kleindealer und nicht zu vergessen all die anderen Sonderlinge des bunten Gutmenschentums. Für Spitzenkandidat Wegner gibt es nur einen Weg, um den Görli „wieder zu einem lebenswerten Park für alle zu machen“: Drogendealern muss mit Null-Toleranz „zu Leibe“ gerückt werden. Und weiter lässt die CDU wissen: „Wir sagen Nein zu Deals mit Dealern. (…) Deshalb fordern wir die Einführung der bundeseinheitlichen Freigrenze von 6 Gramm für den straffreien Besitz von Cannabis. (…) Wir müssen wieder Recht und Gesetz durchsetzen. Dazu müssen wir die Polizei technisch und personell besser ausstatten.“

Was für eine Argumentationskette! Der Freistaat Bayern und die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig lassen schön grüßen.

Die Polizei soll’s mal wieder richten im Görlitzer Park – und das unter Zuhilfenahme des ganz großen Bestecks. Laut Wahlprogramm fordert die CDU ein passendes Polizeigesetz, die gesetzliche Regelung des finalen Rettungsschusses, die Abschaffung des Landesdiskriminierungsgesetzes, die Einführung von Tasern, Videoschutz für kriminalitätsbelastete Orte, eintausend zusätzliche Stellen für den Polizeivollzugsdienst und als Beweis größter Wertschätzung und Anerkennung ein Ehrenmal – nein, nicht für die unzähligen in Vergessenheit geratenen Menschen, die in Polizeigewahrsam gestorben sind oder von Sicherheitskräften getötet wurden. Nein, ein Ehrenmal für im Dienst verletzte oder getötete Polizisten und Polizistinnen soll’s sein.

Ob die von Kai Wegner angedrohte Holzhammermethode gegen den Kleinhandel mit Cannabis im Görli hilft und die Menschen in ganz Berlin glücklicher macht, darf bezweifelt werden. Vielmehr zeigt das Kriegsgeschrei gegen die prohibitionsbedingte Cannabis-Subkultur rund um den Görli, wie realitätsfern und stumpfsinnig die ideologiegesteuerten Christdemokraten sind.

Berlins grüner Justizsenator verlangt bundesweite Cannabis-Freigabe

Der Realität etwas näher stehen in Berlin die Linkspartei und Bündnis90/Die Grünen. Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hält die Prohibitionspolitik für gescheitert. Polizei und Justiz hätten Wichtigeres zu tun, als Cannabis-Konsumenten zu verfolgen. Bei der in dieser Woche stattfindenden Justizministerkonferenz will Behrendt im Namen des rot-rot-grünen Senats einen Beschlussvorschlag einreichen, der „die kontrollierte Abgabe von Cannabis zum eigenverantwortlichen Konsum“ fordert. Leider ist nicht damit zu rechnen, dass die Justizminister der Länder dem Berliner Kollegen zur Seite stehen, um dem Bundesjustizministerium in der Cannabis-Frage auf die Füße zu treten, Was jedoch bleibt, ist das Signal des rot-rot-grünen Senats an die Berliner Wählerschaft, ewiggestrige weiße Männer wie Kai Wegner rechts liegen zu lassen.

