Cannabis-Prohibition fordert Todesopfer in Delmenhorst

Nach dem Tod eines 19-jährigen Cannabis-Konsumenten stellt sich die Schuldfrage

Von Sadhu van Hemp

In der Nacht zum 6. März 2021 starb der 19-jährige Qosay Khalaf, nachdem er im Polizeigewahrsam das Bewusstsein verloren hatte und in die Notaufnahme eines Delmenhorster Krankenhauses gebracht werden musste. Vorausgegangen war ein Polizeieinsatz wegen eines Joints.

Es geschah in den Abendstunden des 5. März, einem Freitag, als es sich Qosay Khalaf und sein Freund Hamudi im Schutze der Dunkelheit auf einer Parkbank bequem machten, um in Ruhe und Frieden einen Joint zu rauchen. Zeitgleich stromerten zwei Zivilfahnder durch die Grünanlage – und es kam, wie es kommen musste: Die Beamten witterten fette Beute, pirschten sich ran und überfielen die beiden Kiffer. Während Hamudi, der gerade den Joint drehte, Ruhe bewahrte und artig sitzenblieb, nahm Qosay kurzentschlossen die Beine in die Hand und versuchte zu entkommen.

Die Flucht endete nach ein paar hundert Metern in einer Einfamilienhaussiedlung, wo er von dem Beamten, der ihn verfolgte, zu Boden gebracht und unter Einsatz von Pfefferspray fixiert wurde. Dabei kniete der Beamte mehrere Minuten auf dem Rücken des mutmaßlichen Cannabis-Straftäters. Zeugen berichten, dass Qosay nach Luft röchelte und Schaum vor dem Mund hatte. Nachdem der Polizeibeamte von seinem Opfer abgelassen hatte, wurde wegen des Pfeffersprayeinsatzes wie vorgeschrieben ein Krankenwagen gerufen. Die Sanitäter sahen jedoch keine Notlage und verließen wieder den Ort des Geschehens. Der halb ohnmächtige Qosay wurde schließlich zu einem Polizeifahrzeug geschleift und aufs Polizeirevier verfrachtet. Dort verlor er gänzlich das Bewusstsein, so dass er in ein Krankenhaus überstellt werden musste, wo er in der Nacht verstarb.

Die Polizei Oldenburg bestreitet den Ablauf des Einsatzes nicht. Dass Qosay Khalaf nach Verbringung auf die Polizeiwache kollabiert und ins Koma gefallen ist, sei ein „Unglücksfall“. In der „Nordwest-Zeitung“ schließt Polizeipräsident Johann Kühme „unrechtmäßige Polizeigewalt“ wie „bei der Verhaftung von George Floyd in den USA“ aus. Auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg hält nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams „Gewalteinwirkung von außen als Todesursache“ für ausgeschlossen.

Stattdessen stellt die Pressestelle der Oldenburger Polizei Qosay Khalaf ins Zwielicht. Er habe sich der Festnahme widersetzt und einen Beamten „mit der Faust gegen den Kopf“ geschlagen.

Der Norddeutsche Rundfunk gibt sich mit der amtlichen Darstellung der Ereignisse jedoch nicht zufrieden und merkt an: „Fakt ist: Qosay K. hat den Polizeigewahrsam lebend betreten. Nur wenige Stunden später starb der Jugendliche im Krankenhaus. Auf Fotos von dort, die dem NDR vorliegen, ist der Heranwachsende kaum wiederzuerkennen. Das Gesicht ist stark angeschwollen. Eingetrocknetes Blut ist an einem Hüft-Verband zu sehen. Das Bettlaken, auf dem der junge Mann liegt, hat Blutflecken, rot getränkte Waschlappen lugen unter seinem Körper hervor.“

Die Anwältin der Familie hat inzwischen Strafanzeige gegen die Polizei gestellt. „Das war ein gesunder, munterer, kräftiger 19-jähriger Jugendlicher, der keinerlei Anzeichen gezeigt hat, körperlich beeinträchtigt zu sein, geschweige denn, dem Tode nahezustehen“, sagt die Anwältin. „Das hat sich erst geändert, als er in den Polizeigewahrsam kam.“

Um Licht ins Dunkel zu bringen, gab Qosays Familie beim Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ein Obduktionsgutachten in Auftrag, das als Todesursache „sauerstoffmangelbedingtes Herz-Kreislaufversagen“ benennt. Was dazu geführt habe, sei nicht mehr feststellbar. Eine „unmittelbare tödliche Verletzung“ sei nicht ursächlich. Jedoch weise der Körper „Zeichen stumpfer und schürfender Gewalteinwirkung“ auf. Vom Kopf bis zu den Beinen seien zahlreiche Läsionen und Einblutungen feststellbar, ein Schneidezahn fehle, und die abgebissene Zungenspitze liege „gesondert“ vor.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg bestätigte am 8. April in einer Presseerklärung, dass sie auf Grund des Strafantrags der Anwältin von Qosays Familie gegen die beteiligten Polizeibeamten und Rettungskräfte „wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der unterlassenen Hilfeleistung“ Ermittlungen eingeleitet hat. Hierzu bedient sich die Staatsanwaltschaft eines eigenen Gutachtens, das „Multiorganversagen noch unklarer Genese“ als Todesursache attestiert. Belastbare Hinweise auf einen fremdverschuldeten Tod hätten sich nicht ergeben.

Bei allen unbeantworteten Fragen, die sich nach dem Polizeieinsatz mit tödlichem Ausgang aufwerfen, eines steht bereits jetzt fest: Die Schuld am Tod Qosays trägt allein die deutsche Drogenpolitik, die den Cannabis-Konsum ächtet und völlig harmlose Kiffer für vogelfrei erklärt. Qosay hätte nicht sterben müssen, ebenso wenig wie André B. anno 2014 in Burghausen, wenn die Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD in den vergangenen Legislaturperioden nicht alle Bemühungen der Opposition für eine Entkriminalisierung der Cannabis-Konsumenten torpediert hätte. Die vom Staat unaufhörlich geschwungene Repressionskeule war’s, die unserem Bruder Qosay das noch junge Leben gekostet hat.

Es gibt keine Entschuldigung: Die Damen und Herren der großen Koalition haben diese Tragödie zu verantworten. Menschen, die friedlich und ohne jemandem zu schaden Haschisch und Marihuana genießen, auf Anordnung von ganz oben bis aufs Blut verfolgen zu lassen, ist ein abscheuliches vom Staat an seinen Bürgern verübtes Verbrechen – und eine Schande für den deutschen Rechtsstaat.

