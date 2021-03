Die PIRATEN fordern eine Gleichstellung von Cannabis und Alkohol im Straßenverkehr













News von Derya Türkmen





Berlin – Deutschland Piratenpartei fordert die Gleichstellung von Cannabis und Alkohol im Straßenverkehr. Sie lehnen die Ungleichbehandlung ab und fordern die Anpassung des THC-Grenzwerts auf 5 ng/ml, so wie in den Niederlanden, USA und Kanada. Die Themenbeauftragte für Drogen- und Suchtpolitik der Piratenpartei, Angelika Saidi äußerte sich wie folgt: : „Die Ungleichbehandlung von Alkohol und Cannabis ist völlig unverhältnismäßig und muss dringend die Erkenntnisse der Wissenschaft angepasst werden“. Zudem sieht sie auch eine Urinprobe bei Kontrollen in der Öffentlichkeit als diskriminierend. Zudem wurde bei einer Untersuchung des Bundesamtes für Straßenwesen festgestellt, dass es bei einem Wert von 3,8 ng/ml THC im Blutkreislauf keine messbare Unfallerhöhung gibt.

