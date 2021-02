Pilotprojekt in den Niederlanden: Legaler Anbau von Cannabis gestartet

Unter staatlicher Kontrolle wird nun in den Niederlanden und Dänemark Cannabis anbaut



















News von Derya Türkmen





Niederlande/Dänemark – Die Niederlande und Dänemark haben dieses Jahr ein Pilotprojekt gestartet, in dem es um den Anbau von Cannabis unter staatlicher Kontrolle geht. Bisher darf Nutzhanf mit einem THC-Gehalt von unter 0,2 Prozent angebaut werden, doch wie wäre es, wenn der Anbau vollständig legalisiert sein würde? Mit dem Pilotprojekt soll in den Niederlanden in 10 unterschiedlichen Städten getestet werden. Man darf legal Cannabis anbauen und diese auch unter staatlicher Kontrolle verkaufen. Mit diesem Politprojekt soll getestet werden, ob die Drogenkriminalität abnehmen wird und ob die gesundheitlichen Schäden verringert werden. Die Testphase soll vier Jahre laufen, danach wird über eine Legalisierung von Cannabisanbau entschieden.

