Türkisches Gericht verurteilt Youtuber wegen Cannabis-Verherrlichung

Satirisches Lied über Cannabis führt zu hoher Haftstrafe

Kritische Geister bekommen immer öfter die volle Härte des Gesetzes zu spüren. Selbst in gefestigten europäischen Demokratien kennt die Justiz kein Pardon mit Künstlern und Journalisten, die sagen, was sie denken. Zuletzt wurde der spanische Rapper Pablo Hasél wegen Majestätsbeleidung zu neun Monaten Haft verurteilt und vom Fleck weg eingelocht. Sein Vergehen war, Alt-König Juan Carlos, der sich nach Korruptionsvorwürfen und angesichts einer drohenden Haftstrafe nach Abu Dabhi abgesetzt hat, einen „Dieb“ zu nennen. Dass Hasél mit dieser Meinung nicht alleine dasteht, zeigen die seit einer Woche stattfindenden Massenproteste aufgebrachter Bürger in Spaniens Metropolen,

Auch der NATO-Bündnispartner Türkei macht nicht viel Federlesen, wenn es darum geht, die Bevölkerung per Strafverfolgung an der freien Meinungsäußerung zu hindern. Unzählige Journalisten wissen ein Lied davon zu singen, wie schnell man aus dem Blechnapf frisst, wenn man sich gegen die herrschende Ordnung stellt. Nun hat es den Youtuber „Porçay“ erwischt, der in Istanbul von einem Strafgericht in erster Instanz wegen einer Parodie über Cannabis zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt wurde. Stein des Anstoßes war ein satirisches Liedchen, dass „Porçay“ auf seinem Kanal mit über 600.000 Abonnenten veröffentlicht hatte. Die Parodie „Ich rauche Gras“ führte 2018 zu einer Anklageerhebung wegen der Verherrlichung von Cannabis. Und das vor dem Hintergrund, dass „Porçay“ selbst überhaupt kein Cannabis konsumiert und „in seinem Leben nie Drogen genommen hat“.

Das nun ergangene Urteil, Ömer Aslan alias „Porçay“ ein paar Jährchen im türkischen Strafvollzug reifen zu lassen, ist fraglos ein Justizskandal, denn der Vorwurf der Cannabis-Verherrlichung ist nicht haltbar. Aslan und sein Anwalt ließen vor Gericht keinen Zweifel, dass es sich bei dem Videoclip um eine Parodie handelt, in der Kiffer und Drogenkonsumenten alles andere als gut wegkommen. Das Liedchen porträtiert für jeden Zuhörer unverkennbar eine Person, deren Leben durch Drogenkonsum ruiniert wird. Es sei unmöglich, beim Hören des Liedes auch nur ansatzweise auf die Idee zu kommen, dass der Text ernst gemeint sein könnte. Aslans Anwalt zeigte sich empört darüber, dass das Gericht nach zweieinhalb Jahren nicht imstande ist zu erkennen, dass „ein Witz ein Witz“ ist. „Sogar für türkische Verhältnisse ist dieses Urteil unfassbar“, sagte Aslans Anwalt. „Dass ein junger Mensch für etwas verurteilt wird, worüber er sich nur lustig macht, ist beängstigend.“

Gegen das Urteil werden „Porçay“ und sein Anwalt Berufung einlegen – in der Hoffnung, auf einen Richter zu treffen, dessen Urteilsvermögen auf etwas mehr Sachverstand und Intelligenz beruht.

